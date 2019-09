VAR - Vers des interruptions sponsorisées en MLS ?

D'après Carter Ladd, le vice-président du championnat, la possibilité de sponsoriser les séquences d'arbitrage vidéo est actuellement étudiée en MLS.

Ces derniers mois, et de manière encore plus conséquente ces dernières semaines en , l'assistance à l'arbitrage vidéo, plus communément appelée VAR, ne cesse de faire parler d'elle. En cause, des décisions jugées litigieuses par les différentes équipes, qui ne comprennent pas toujours la manière dont est appliquée cette nouvelle technologie, censée gommer les erreurs sans trop impacter le rythme des rencontres.

La VAR sponsorisée en ? Plusieurs partenaires déjà intéressés

Ainsi, il ne se passe plus une semaine sans que des polémiques naissent à l'encontre de la VAR, qui, depuis le Mondial 2018 en , compte de moins en moins de partisans, faute d'efficacité immédiate. Toujours est-il qu'en MLS, la possibilité de sponsoriser les séquences d'arbitrage vidéo est actuellement étudiée, comme l'a précisé Carter Ladd, le vice-président de la MLS en charge du développement économique.

En effet, dans un entretien accordé au Sport Business Journal, ce dernier a indiqué que des discussions en ce sens existaient avec plusieurs partenaires potentiellement intéressés. En terme d'application, le nom du sponsor apparaîtrait à l'écran pendant toute l'interruption liée à l'analyse vidéo et pourrait être cité par les commentateurs, a-t-il précisé.

Une possibilité qui ne date pas d'hier, puisqu'en mai dernier, le Financial Times avait rapporté que la FIFA avait reçu et repoussé différentes propositions de sponsoring du VAR pour ses compétitions officielles, tandis que la avait annoncé réfléchir sur le sujet.