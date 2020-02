VAR - Gianni Infantino pointe du doigt la Premier League

Le président de la FIFA a estimé que la VAR avait encore des progrès à faire, et notamment en Premier League où son utilisation pose parfois question.

Réclamée, puis incendiée. Depuis son arrivée sur les différentes pelouses de football, la VAR est une technologique qui ne cesse d'alimenter les rubriques polémiques. Et pour cause, il ne se passe pas un week-end sans que les décisions arbitrales, pourtant influencées par la VAR, soient pour le moins douteuses... C'est particulièrement le cas en , où son utilisation fait couler beaucoup d'encre, notamment sur les décisions liées à des positions de hors-jeu.

Des différentes utilisations en fonction des championnats, c'est justement ce qu'a déploré Gianni Infantino ce mercredi, le président de la FIFA ayant reconnu dans une interview accordée à Olympic Channel que la VAR n'était pas utilisée correctement.

"L' a également traversé une période agitée autour du VAR"

"Il est important que le VAR existe pour soutenir l'arbitre. Mais personne ne devrait prendre la décision à sa place, alors que c'est ce que l'on constate dans certains pays", a d'abord analysé le successeur de Sepp Blatter, avant de développer le fond de sa pensée.

"Au début, l'Italie a également traversé une période agitée autour du VAR. Ce qui se passe en Angleterre ne me semble donc pas si grave. L'arbitrage vidéo est un progrès, c'est un pas en avant dans la bonne direction, et une aide pour les arbitres. Mais cela doit être utilisé de la bonne manière", a-t-il ajouté. Il est vrai que malgré ses manquements, il y a fort à parier que l'utilisation de l'arbitrage vidéo est logiquement vouée à progresser au fil du temps. Du moins, on l'espère...