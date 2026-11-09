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Le Twente Enschede arrache un nul 2-2 à l’Ajax Amsterdam, mais, selon ESPN, l’arbitre Joey Kooij est au cœur de la polémique de la journée après un coup de colère et une autocritique sans détour à la suite de graves erreurs liées à la VAR.

L’aveu est venu immédiatement après le coup de sifflet final : Kooij a reconnu sans détour avoir interrompu le match trop tôt, après que l’arbitre vidéo Dennis Higler lui avait demandé avec insistance d’arrêter immédiatement le jeu. Il a expliqué qu’il aurait impérativement dû laisser passer encore quelques secondes, au lieu de couper court à une contre-attaque prometteuse des locaux alors qu’elle se dessinait.

La scène s’est produite environ un quart d’heure avant la fin, alors que l’Ajax menait encore 2-1. L’intervention avait été déclenchée par une possible faute de main donnant lieu à un penalty en faveur des Amstellodamois. Higler a contacté l’arbitre central par radio pour lui demander de revoir l’action. Kooij a donc sifflé et privé Enschede d’une nette occasion d’attaquer.

Au bord du terrain, les images vidéo ont changé la donne : en les examinant, Kooij est parvenu à une conclusion différente de celle de son assistant. Selon l’arbitre, l’attaquant de Twente Wout Weghorst n’avait nullement touché le ballon de la main de manière irrégulière.

IMAGO

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« VAR de merde ! » : un arbitre s’emporte après une erreur en Hollande

Conséquence : aucun penalty n’a été accordé à l’Ajax. Enschede a toutefois subi les conséquences de sa contre-attaque stoppée à tort, ce qui a suscité une colère compréhensible dans les tribunes et sur le banc des locaux.

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Les nerfs de Kooij étaient visiblement à vif. Alors qu’il regagnait les vestiaires, des micros placés aux abords du terrain l’ont capté en train d’exprimer bruyamment sa frustration : « VAR de merde ! », a crié le Néerlandais sur le chemin des couloirs.

Peu après, il est revenu sur les faits auprès d’ESPN : « Cela m’a vraiment énormément énervé. »

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L’agitation n’était toutefois pas terminée, car le temps additionnel réservait un nouvel épisode litigieux. Sur le terrain, Kooij n’a d’abord pas vu le défenseur de l’Ajax Lucas Rosa tirer le maillot de Ramiz Zerrouki.

La VAR est de nouveau intervenue et l’arbitre est retourné devant l’écran. Cette fois, Kooij a revu son appréciation en faveur de Twente et désigné le point de penalty. Weghorst s’est chargé de le tirer et l’a transformé sans trembler pour fixer le score final à 2-2, scellant la déconvenue sportive d’Amsterdam.