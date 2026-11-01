Comment regarder Vancouver Whitecaps contre Seattle Sounders FC avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

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Présentation du match

Major League Soccer - Journée 33 1 nov. 2026 - 15:30 BC Place

Les Vancouver Whitecaps accueillent le Seattle Sounders FC au BC Place pour un duel de la Conférence Ouest aux enjeux bien réels pour les deux équipes, alors que la saison régulière de MLS entre dans sa dernière ligne droite.

Les Whitecaps de Jesper Soerensen occupent la tête de la Conférence Ouest, mais ne peuvent pas se permettre de relâcher leurs efforts. Une victoire renforcerait leur emprise sur la première place à l’approche des playoffs.

Seattle arrive à Vancouver dans une situation difficile. L’équipe de Brian Schmetzer est neuvième à l’Ouest, et ses résultats récents n’ont guère atténué la pression qui pèse sur un effectif ayant besoin de points pour rester dans la course aux playoffs.

L’historique des confrontations entre ces deux clubs ajoute encore à l’intérêt de cette rencontre. Leurs duels en MLS et en compétition continentale cette année ont déjà donné lieu à quelques résultats marquants, et aucune des deux équipes ne sous-estimera l’autre.

Pour Soerensen, prendre trois points à domicile serait un message fort. Pour Schmetzer, obtenir un résultat au BC Place relancerait la quête de Seattle pour une place en playoffs.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre en direct.

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