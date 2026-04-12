Deuxième du classement, le Feyenoord se déplacera dimanche sur la pelouse de son poursuivant direct, le NEC, troisième. Robin van Persie a déjà choisi les onze joueurs qui débuteront au coup d’envoi, au stade De Goffert. Ce choc de la Vriendenloterij Eredivisie est prévu à 14h30.

Le capitaine Timon Wellenreuther gardera les buts des Rotterdamois. La défense sera composée de Mats Deijl, Tsuyoshi Watanabe, Thijs Kraaijeveld et Jordan Lotomba. Jordan Bos est absent, tandis que Gernot Trauner, de retour de blessure, prend place sur le banc.

Oussama Targhalline, Luciano Valente et Jakub Moder forment le milieu de terrain. In-beom Hwang et Sem Steijn sont toujours à l’infirmerie.

Anis Hadj Moussa, absent la semaine passée contre le FC Volendam, est rétabli et titulaire. Tobias van den Elshout, qui a récemment prolongé son contrat à De Kuip, effectue quant à lui ses débuts en tant que titulaire sur l’aile gauche. Ayase Ueda, meilleur buteur de l’Eredivisie avec 22 réalisations, mènera l’attaque, tandis que Raheem Sterling débutera sur le banc.

Composition du NEC : Cretazz ; Dasa, Sandler, Kaplan ; Ouaissa, Sano, Nejasmic, Önal ; Chery, Lebreton, Linssen.

Composition du Feyenoord : Wellenreuther ; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Lotomba ; Targhalline, Valente, Moder ; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.