Van Persie sévèrement critiqué : « Il lui a planté un couteau dans le dos à Feyenoord »

Chris Woerts se montre très catégorique quant au départ imminent de Dennis te Kloese, directeur technique et général du Feyenoord. Selon le spécialiste du marketing sportif, le dirigeant sortant n’a certainement pas été aidé par l’entraîneur Robin van Persie.

Sur le plateau de Vandaag Inside, Johan Derksen estime que la plus grande erreur de Te Kloese a été de se laisser influencer par un entraîneur en difficulté, qui refusait l’arrivée d’un certain directeur technique. « Il aurait dû répondre à Van Persie : “Tu n’es qu’un passage temporaire, c’est lui le directeur technique. Il fixe les règles, toi, occupe-toi de l’entraînement.” »

Woerts enfonce le clou en estimant que Van Persie n’a pas brillé lors des discussions avec Kees van Wonderen. L’ancien défenseur, pressenti pour le poste de directeur technique au Kuip, n’a finalement pas été choisi.

« Van Persie a commis une nouvelle erreur, car Te Kloese le couvrait toujours, quoi qu’il arrive. Puis Te Kloese a demandé à Van Persie de soutenir Van Wonderen, et que fait-il ? Il le rejette. C’est un véritable coup de poignard dans le dos de Te Kloese », soupire Woerts, visiblement déçu.

René van der Gijp en conclut que Van Persie « ne prend donc pas Te Kloese au sérieux ». « Non, non », confirme Woerts, ajoutant que le dirigeant de Feyenoord est très courtisé à l’étranger.

« Il reçoit des offres d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie. L’année dernière, Te Kloese a encore refusé Tottenham Hotspur. Il ne restera pas sans club », conclut l’expert du marketing sportif bien informé.