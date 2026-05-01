Van Persie se dit enthousiaste et estime qu’un joueur de Feyenoord a le potentiel pour atteindre le plus haut niveau européen

Robin van Persie se dit très satisfait de la progression de Givairo Read au Feyenoord. L’entraîneur du club de Rotterdam est convaincu que le jeune latéral droit possède les qualités pour intégrer, à terme, le gotha du football européen.

Vendredi, en conférence de presse à la veille du déplacement à Fortuna Sittard, l’entraîneur a longuement évoqué le latéral droit de 19 ans. « Tout le monde sait ce que je pense de lui », a-t-il lancé d’emblée.

« Nous nous connaissons depuis un certain temps déjà et je trouve qu’il est un bel exemple de la façon dont on peut toujours rester soi-même. Quoi qu’il arrive et quelle que soit sa performance en tant que joueur, cela n’a absolument aucune influence sur lui en tant que personne », s’enthousiasme Van Persie à propos de l’homme derrière le joueur.

Van Persie ne perçoit aucune différence entre le joueur qu’il était il y a trois ans et celui d’aujourd’hui. « J’apprécie beaucoup de voir ça », déclare l’entraîneur, qui n’a pas encore décidé si son latéral droit sera aligné dimanche à Fortuna.

Selon l’ancien international, le jeune latéral possède, sur le terrain comme en dehors, toutes les qualités pour atteindre le plus haut niveau. « Au fil des ans, j’ai vu des jeunes changer de comportement à cause du statut, de l’argent ou de l’attention. »

Et d’ajouter aussitôt : « Givi ne fait absolument pas cela et, en tant que joueur, il progresse très bien. C’est un joueur fantastique et je pense qu’il est capable de franchir le pas », déclare Van Persie, plein d’espoir.

Sous contrat avec Feyenoord pour encore trois saisons, le latéral droit suscite l’intérêt du Bayern Munich, qui hésite toutefois à s’aligner sur les 30 millions d’euros réclamés pour son transfert.