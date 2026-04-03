Van Persie s'enthousiasme pour les jeunes talents du Feyenoord, dont l'un devrait faire partie de la sélection dimanche

Au Feyenoord, plusieurs jeunes joueurs ont rejoint l'entraînement de l'équipe première pendant la semaine internationale. Robin van Persie est très satisfait de ce que deux de ces talents ont montré sur le terrain d'entraînement du club de Rotterdam.

« Nous nous sommes entraînés avec un petit groupe la semaine dernière, car de nombreux joueurs étaient partis avec leur sélection nationale », a précisé Van Persie, qui affrontera le FC Volendam avec son équipe dimanche, lors d'une conférence de presse vendredi au stade De Kuip.

« Cela permet de donner leur chance à de jeunes joueurs. Et c'est plutôt sympa », poursuit l'entraîneur principal du Feyenoord. « Deux d'entre eux se sont très bien débrouillés et ont également participé à l'entraînement aujourd'hui (vendredi, ndlr). Il s'agit de Jivayno Zinhagel et Ilia Grootfaam. Ça me fait vraiment chaud au cœur. »

La présence du duo a eu un effet positif sur le groupe, estime Van Persie à l’issue de la semaine d’entraînement. « Les bons jeunes joueurs sont frais et purs. Et ils tentent une action dès qu’ils pensent que c’est possible. Cela a également un effet positif sur le reste des joueurs. »

« Quand on voit la liberté avec laquelle Grootfaam et Zinhagel jouent, c’est tout à fait logique. Ils n’ont pas encore vécu grand-chose et ont une vision très pure du football. Cela stimule les plus âgés, et on a pu le constater », a déclaré Van Persie, satisfait.

Grootfaam (16 ans) peut évoluer au poste de milieu offensif ou d’ailier. Selon Feyenoord Youth Watcher, ce talent, qui a fait ses débuts à l’Ajax, fera partie de la sélection de Feyenoord dimanche.

Zinhagel a également seize ans et évolue principalement comme ailier gauche droitier. Il joue surtout dans les équipes U19 et U21 du Feyenoord. Tout comme Grootfaam, Zinhagel a un passé à l’Ajax, tandis que l’attaquant a également porté le maillot du Sparta Rotterdam.