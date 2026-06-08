Van Persie publie un message pour le moins surprenant immédiatement après son départ du Feyenoord

Robin van Persie a suscité la perplexité. L’entraîneur du Feyenoord, fraîchement limogé, a publié un long message sur X peu après l’annonce, sans jamais évoquer son départ.

Dimanche soir, le club rotterdamois a officialisé le départ de l’ancien international néerlandais, qui ne sera donc plus aux commandes du De Kuip la saison prochaine.

Un passage de dix-huit mois s’achève ainsi, et le club le remercie officiellement pour son travail à la tête de l’équipe.

Peu après l’annonce, l’ex-technicien a publié un long message sur X, mais il y a parlé du tournoi RvP organisé chez VDL Maassluis.

« Quel week-end ! Deux jours de football exceptionnels, riches en matchs passionnants, en beaux buts, en plaisir, en passion et en esprit sportif », débute Van Persie.

« Mais surtout, j’ai été ravi de voir tous ces visages d’enfants souriants. Le football, c’est avant tout créer des souvenirs et célébrer avec ses coéquipiers. »

« Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à cette édition. À toutes les équipes, aux entraîneurs, aux familles, aux bénévoles, aux arbitres et aux supporters : votre dévouement et votre enthousiasme sont très appréciés », conclut-il.