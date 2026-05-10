Van Persie laisse de nouveau Raheem Sterling sur le banc au Feyenoord et le fait reculer dans la hiérarchie

Feyenoord peut valider définitivement la deuxième place de l’Eredivisie dimanche, à l’occasion de la réception d’AZ. Peu avant cette affiche, Robin van Persie a tranché : il a déjà couché le onze rotterdamois sur la feuille de match.

Si Givairo Read a déjà accumulé du temps de jeu, Van Persie lui préfère Mats Deijl au poste d’arrière droit. C’est Jordan Lotomba, et non Jordan Bos, qui occupe le flanc gauche, tandis que Gernot Trauner et Tsuyoshi Watanabe forment la charnière centrale.

Au milieu de terrain, Oussama Targhalline, Thijs Kraaijeveld et Luciano Valente seront titulaires face au vainqueur de la Coupe. Sem Steijn pourrait éventuellement entrer en jeu, Van Persie disposant de peu d’options dans l’entrejeu.

Anis Hadj Moussa, aligné sur l’aile droite, aura pour mission d’alimenter en ballons le meilleur buteur de l’Eredivisie, Ayase Ueda. Raheem Sterling, dont le départ est acté, a été écarté par Van Persie ces dernières semaines et cède cette fois sa place à Bos sur le flanc gauche.

Composition du Feyenoord : Wellenreuther ; Deijl, Trauner, Watanabe, Lotomba ; Targhalline, Kraaijeveld, Valente ; Hadj Moussa, Ueda, Bos

Composition de l’AZ : Owusu-Oduro ; Dijkstra, Penetra, Goes, De Wit ; Koopmeiners, Mijnans, Clasie ; Daal, Parrot, Jensen.