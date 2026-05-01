De retour à 100 % de ses capacités, Givairo Read est à nouveau à la disposition de Robin van Persie pour le déplacement de Feyenoord sur la pelouse du Fortuna Sittard ce week-end. Reste à savoir si le latéral droit, absent plusieurs mois en raison d’une lésion aux ischio-jambiers, sera aligné dimanche au Limbourg-Sud.

Absent plusieurs mois en raison d’une lésion aux ischio-jambiers, le latéral droit est revenu dans le groupe la semaine passée pour la rencontre à domicile contre le FC Groningen (3-1). Robin van Persie avait alors aligné Mats Deijl comme titulaire à droite de la défense, mais Read avait tout de même pu faire son entrée en jeu en cours de match.

« Il faut voir comment ça se passe avec Read », a souligné Van Persie lors de la conférence de presse de vendredi précédant le déplacement à Fortuna. « Nous verrons samedi comment s'est déroulée la semaine. »

« Givairo fait tout simplement partie du groupe pour ce week-end et tout dépendra aussi de la manière dont le match se déroule », a expliqué l’entraîneur du Feyenoord, qui apprécie particulièrement son arrière droit, désormais rétabli. « Read est un footballeur fantastique, que nous aimons avoir sur le terrain. »

Lors de la conférence de presse, l’entraîneur a rappelé que l’objectif principal était de ramener les trois points de Sittard : « La victoire est primordiale, surtout à ce moment-là. Givairo pourrait jouer quelques minutes, mais cela dépendra aussi de l’évolution du match. »

Read a déjà fait forte impression à Feyenoord et a été cité à plusieurs reprises comme une recrue potentielle du Bayern Munich. Les Allemands devraient débourser au moins 30 millions d’euros pour le défenseur de 19 ans, sous contrat au De Kuip jusqu’en milieu d’année 2029.