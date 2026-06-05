Ruud van Nistelrooij était absent lors de la première séance d'entraînement de l'équipe nationale néerlandaise à New York. L'entraîneur adjoint a dû renoncer à cette session pour des raisons personnelles, a indiqué vendredi le journal De Telegraaf après s'être renseigné auprès de la KNVB.

L’adjoint de Ronald Koeman reste pour l’instant aux Pays-Bas et ralliera le groupe ultérieurement, juste avant le début de la phase de groupes de la Coupe du monde, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il rejoindra le groupe dimanche, veille du match amical face à l’Ouzbékistan, programmé à New York. « Il ne s’agit en aucun cas d’une situation mettant sa vie en danger », précise Mike Verweij, journaliste spécialisé suivant les affaires de l’équipe nationale.

L’ancien buteur avait déjà pris part à une grande compétition sur le banc, en 2021, lorsque les Néerlandais, alors entraînés par Frank de Boer, avaient été éliminés en huitièmes de finale de l’Euro par la République tchèque.

L’ancien buteur avait déjà été pressenti pour épauler Koeman comme adjoint ; toutefois, l’Euro 2020 avait été reporté d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, et Koeman avait rejoint le FC Barcelone. Un an plus tard, Van Nistelrooij intégrait enfin le staff technique des Oranje.

L’adjoint de 49 ans a fait son retour à la KNVB en janvier dernier, et Koeman apprécie sa capacité à transmettre son expérience des grands tournois aux internationaux. Erwin Koeman et Wim Jonk complètent le staff technique.

Après avoir dirigé le centre de formation puis entraîné l’équipe première du PSV Eindhoven, il a connu deux expériences de courte durée à Manchester United puis à Leicester City, que l’on se souvient avoir été relégué en Championship sous sa direction.