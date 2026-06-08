Van Hooijdonk s'inquiète pour l'international néerlandais après les matchs contre l'Algérie et l'Ouzbékistan

Après la victoire étriquée des Pays-Bas face à l’Ouzbékistan (2-1), Pierre van Hooijdonk s’inquiète pour la place de titulaire de Donyell Malen. Pour l’observateur de l’équipe nationale néerlandaise de la NOS, Brian Brobbey, entré en cours de jeu, frappe clairement à la porte du sélectionneur Ronald Koeman.

« Malen aurait pu se rendre un immense service en marquant contre l’Algérie et en récidivant ce soir », constate Van Hooijdonk lors de son analyse sur l’attaquant idéal pour les Pays-Bas à la Coupe du monde.

Son collègue analyste Klaas-Jan Huntelaar estime que Brobbey a « plutôt bien joué en tant que remplaçant ». « Il n’était pas encore à son meilleur niveau, et d’ailleurs toute l’équipe néerlandaise a baissé de pied après la mi-temps. Toutefois, il a quand même trouvé le chemin des filets : marquer dès qu’on en a l’occasion, c’est toujours agréable », rappelle l’ancien international, en référence au 2-0 refusé à Brobbey pour hors-jeu.

Le présentateur Sjoerd van Ramshorst rappelle toutefois que Malen devrait logiquement être titulaire contre le Japon pour le premier match de groupe de la Coupe du monde. « Certainement », confirme Van Hooijdonk, avant d’ajouter aussitôt : « Mais ce n’est pas bon pour la confiance de Malen. »

« On a l’impression de devoir rivaliser avec Memphis Depay. Au premier abord, on voit bien que ça va marcher. Et puis, d’un coup, on ne marque pas pendant deux matchs. Et Brobbey tire bien ce ballon, même s’il ne compte pas. Mais ce n’est pas agréable pour Malen. »

Huntelaar enfonce le clou : « En tant que joueur, on le ressent. Ça finit par te ronger », rappelle l’ancien avant-centre international, conscient que le manque de buts peut éroder un attaquant.

Koeman aurait-il dû afficher davantage sa confiance en Malen ? « À présent, le rôle de Koeman est terminé », tranche Van Hooijdonk. « Il est trop tard pour dire : “J’ai confiance”. Malen a disputé deux matchs. Si, avant la rencontre face à l’Algérie, on lui avait dit : “Tu es mon attaquant numéro un”, Cela lui aurait donné davantage de confiance en lui au sein de l’équipe nationale néerlandaise. »

Après la rencontre, Koeman a immédiatement exprimé sa déception concernant les occasions manquées, tout en se félicitant de la capacité de son équipe à se créer des opportunités.