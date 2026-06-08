Lundi soir, l'équipe des Pays-Bas a difficilement battu l'Ouzbékistan lors de son dernier match amical avant la Coupe du monde. Grâce à deux penalties convertis par Cody Gakpo, les hommes de Ronald Koeman l'ont emporté 2-1, mais la prestation des Oranje a laissé les observateurs sur leur faim. Pierre van Hooijdonk n’a pas épargné le capitaine Virgil van Dijk.

Après la rencontre, Virgil van Dijk a tenté de retenir le côté positif de cette victoire. Le défenseur central a souligné quelques séquences encourageantes, mais il a aussi reconnu devant la NOS que le niveau de jeu avait baissé après la mi-temps : « Nous avons produit de très bons moments en première période. Ensuite, ce fut plus difficile par moments et nous avons dû conserver le ballon un peu plus longtemps. Dans l’ensemble, nous avons gagné, et c’est ce qui compte », a expliqué le capitaine.

Projectant déjà les siens vers la Coupe du monde, il a souligné que les Néerlandais devaient encore s’acclimater aux conditions régnant aux États-Unis : « On voit bien qu’il faut s’habituer aux conditions, au terrain aussi. C’est un processus auquel nous devons nous adapter rapidement. Aujourd’hui, c’était un bon pas dans cette direction. »

Des propos qui ne convainquent guère Pierre van Hooijdonk. L’analyste de la NOS estime que le capitaine devrait adopter une approche bien plus critique et rappelle qu’une victoire, dans ces circonstances, ne saurait être un motif de satisfaction.

« Je trouve que Van Dijk est un capitaine fantastique et un joueur fantastique, mais il y a aussi des moments où, en tant que capitaine, on a le devoir de qualifier une mauvaise performance de mauvaise performance », a déclaré Van Hooijdonk.

Selon lui, les Oranje n’ont pas été à la hauteur face à un adversaire du calibre de l’Ouzbékistan, et le fait que les Pays-Bas aient dû recourir à deux penalties pour l’emporter en dit long sur l’état de l’équipe à l’approche de la Coupe du monde.

« Si vous avez besoin de deux penalties contre cette équipe d’Ouzbékistan, c’est qu’il y a un problème. Bien sûr, tout le monde a raison de dire qu’il y a eu énormément d’occasions manquées et c’est un énorme problème en ce moment. Mais en plus, il y a eu tellement de négligences et tellement de mauvaises passes », critique-t-il.

Il rappelle aussi que les Néerlandais auraient pu concéder un penalty et qu’ils ont complètement perdu leur sang-froid après l’exclusion de Guus Til. « En tant que capitaine, on a le droit de faire une remarque critique », conclut-il.