Van Hooijdonk a sévèrement critiqué le remplaçant de l’équipe nationale néerlandaise immédiatement après la rencontre

Après Pays-Bas - Algérie, Pierre van Hooijdonk critique sévèrement Jorrel Hato. Pour l’analyste de la NOS, le latéral gauche, entré en jeu, aurait dû anticiper le débordement par la droite du héros du match, Anis Hadj Moussa.

« On voit souvent ce genre d’action aux Pays-Bas », analyse Van Hooijdonk au sujet du superbe but de Hadj Moussa (0-1) inscrit dans les dernières minutes. « Seul Jorrel Hato, qui vit à Londres, regarde sans doute peu le football néerlandais. »

« Un seul mouvement, et Hato se fait éliminer. On connaît pourtant la force de frappe gauche d’Hadj Moussa. Personnellement, j’aurais choisi de passer par l’extérieur pour centrer. Mais si l’on laisse l’adversaire faire ça, c’est qu’on n’était pas assez préparé », constate l’ancien buteur, visiblement surpris.

Et l’ancien buteur d’insister : « Si Hato entre en jeu au même moment que Hadj Moussa, il doit savoir qu’il va livrer un duel. Or, là, il n’était manifestement pas prêt. »

Entré en jeu dès le début de la seconde période à la place de Micky van de Ven, Hato, défenseur de Chelsea, a donc hérité du couloir gauche.

Les Néerlandais semblaient se diriger vers un match nul lors de cette rencontre d’adieu au stade De Kuip, mais Hadj Moussa, fraîchement entré en jeu, en a décidé autrement, offrant à la 86^e minute une victoire inattendue aux supporters algériens.