Jan Paul van Hecke envisage de verser une contribution financière à son premier club amateur, le VV Arnemuiden, après son transfert de plusieurs millions d’euros vers Tottenham Hotspur. Le défenseur néerlandais a quitté Brighton & Hove Albion cette semaine pour rejoindre le club londonien contre un chèque d’environ soixante millions d’euros, mais il a constaté avec regret qu’Arnemuiden ne percevrait pas de indemnités de formation.

Le défenseur s’est exprimé vendredi en conférence de presse, à la veille du match des Oranje contre la Suède, se disant ravi que plusieurs clubs ayant contribué à sa formation soient rémunérés à juste titre.

Le plus grand bénéficiaire aux Pays-Bas est le NAC Breda : ayant négocié un pourcentage sur les futurs transferts lors de la vente de Van Hecke à Brighton en 2020, le club pourrait toucher environ 4,5 millions d’euros supplémentaires grâce au passage à Tottenham.

Le VV Goes et le JVOZ percevront aussi des sommes substantielles : environ 300 000 euros pour Goes et près de 1,2 million d’euros pour le JVOZ au titre de la prime de formation.

« C’est formidable pour ces deux clubs. J’ai passé six ans au centre de formation du JVOZ, et ils reçoivent aujourd’hui une belle somme. J’ai aussi joué au VV Goes dans le football amateur, et cette indemnité est tout aussi méritée pour eux », explique Van Hecke.

« C’est juste dommage que ma ville d’origine, Arnemuiden, n’ait pas les deux années requises et ne reçoive donc rien. Mais ces clubs seront extrêmement heureux et ils le méritent bien. »

Bien qu’Arnemuiden, son premier club, ne touche rien car il est passé à côté de la qualification pour percevoir une indemnité, Van Hecke envisage de le soutenir personnellement : « Je réfléchis effectivement à faire un don à Arnemuiden, mais il faut toujours faire attention avec ce genre de déclarations. »