Van Hanegem s'est montré on ne peut plus clair : à la question de savoir si Feyenoord devait poursuivre avec Van Persie, il a tranché sans équivoque

Willem van Hanegem s'est exprimé sans détour ce week-end dans une longue interview accordée à 1908.nl. Selon l'ancien joueur et entraîneur du Feyenoord, Robin van Persie ne devrait pas rester à la tête de l'équipe rotterdamoise la saison prochaine.

Van Hanegem, qui a dirigé le club entre 1992 et 1995 en décrochant un titre de champion et plusieurs coupes nationales, affirme s’être toujours senti comme un membre à part entière du groupe. « Je ne me sentais pas au-dessus d’eux. Pour moi, l’essentiel est d’être honnête avec ses joueurs et de leur donner le sentiment qu’ils sont, eux aussi, de bons joueurs, comme les autres. C’est primordial. »

Selon lui, la méthode de Van Persie s’écarte de sa propre philosophie. « C’est un garçon de Feyenoord, il doit donc se comporter en tant que tel. Or, ce n’est pas l’impression que j’ai. On ne peut pas se disputer et se quereller avec quatre de ses joueurs. Ce n’est tout de même pas possible ? C’est fou, non ? Alors qu’il était un footballeur formidable à voir jouer. »

Van Hanegem estime que les joueurs de Feyenoord manquent de confiance sous Van Persie. « Souvent, les anciens grands joueurs ne donnent pas à leurs joueurs l’impression d’être bons. On ne peut pas tous être au même niveau. »

Interrogé sur l’opportunité de maintenir Van Persie à son poste après l’été, Van Hanegem répond sans détour : « Non, je ne le pense pas. » L’ancien technicien, aujourd’hui retraité, livre aussitôt le profil de l’entraîneur idéal pour Feyenoord.

« Quelqu’un qui aime le football, qui aime ses joueurs et le jeu. Je suis aussi souvent à Excelsior pour regarder les matchs. Quand on voit toutes ces choses étranges qu’ils font, je me dis : mais qu’est-ce que c’est que tout ça ? C’est un peu surprenant. Ça me fait rire », conclut De Kromme.