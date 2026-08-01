Jan van Halst estime qu’il reste encore beaucoup d’étapes à franchir en matière d’acceptation de l’homosexualité dans le monde du football néerlandais. C’est ce qu’a déclaré l’analyste samedi, lors de la Canal Parade à Amsterdam, à De Telegraaf.

« Il y a encore du pain sur la planche, je pense. À mes yeux, cela reste toujours une culture macho conservatrice. Cela s’améliore de plus en plus. On y travaille dur », poursuit l’ancien footballeur, qui reste malgré tout optimiste pour l’avenir. « Diverses instances sont à l’œuvre. Donc cela est encourageant. »

« Mais chaque fois que l’on pense y être arrivé, tout recommence. Nous devons continuer à y travailler », a ajouté Van Halst, à qui l’on fait immédiatement remarquer qu’aux Pays-Bas, aucun joueur ne fait son coming out.

« Aux Pays-Bas, je ne sais pas. À l’échelle mondiale, oui », souligne ensuite Van Halst. « Mais très souvent seulement après la carrière. Apparemment, il y a donc quelque chose qui a à voir avec la pression, et la sécurité n’est pas présente. C’est l’une des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler. Car ce n’est en réalité pas possible. »

Van Halst comprend d’une certaine manière que des footballeurs n’osent pas faire leur coming out. « Il ne faut pas sous-estimer ce que cela implique. De mon propre point de vue, je peux dire : il faut faire le premier pas. Mais mettez-vous à leur place. »

« Et je ne parle même pas tant que ça du vestiaire. Car d’après mon expérience, ce n’est pas si grave. On y fait simplement des blagues. Sur les têtes chauves, et sur l’endroit d’où vous venez. Mais c’est davantage l’environnement autour. Le public, la presse. C’est vraiment là qu’il reste du pain sur la planche. »

Van Halst répond enfin à la question de savoir s’il connaît des joueurs homosexuels. « Non. Honnêtement, non. Si l’on parle de footballeurs professionnels. Ils sont peut-être déjà filtrés. Parce qu’ils ne se sentent pas à l’aise. Et quittent plus tôt, avant d’entrer dans le football professionnel. C’est possible. »

« Et bien sûr, c’est grave. Cela touche à la sécurité. Apparemment, cela n’est pas encore suffisant pour tout le monde, pour permettre l’accès au football professionnel », conclut l’analyste, qui continue d’espérer des jours meilleurs pour les joueurs homosexuels. « Il ne faut jamais abandonner cet espoir. Et c’est pour cela que ce genre de journées est utile. Pour continuer à sensibiliser. Espérons que cela soit aussi un jour traduit dans le football. »