Van Halst : « Dans ce domaine, il y a encore du travail dans le football »

Jan van Halst estime qu’il reste encore beaucoup d’étapes à franchir en matière d’acceptation de l’homosexualité dans le monde du football néerlandais. L’analyste l’a déclaré samedi à De Telegraaf lors de la Canal Parade à Amsterdam.

« Il reste encore du travail à faire, je pense. À mes yeux, cela reste toujours une culture machiste conservatrice. Mais cela va de mieux en mieux. On y travaille dur », continue l’ancien footballeur, qui reste malgré tout optimiste pour l’avenir. « Toutes sortes d’instances s’en occupent. Donc cela est encourageant. »

« Mais chaque fois que l’on pense y être, tout recommence. Nous devons continuer à y travailler », ajoute Van Halst, à qui l’on fait immédiatement remarquer qu’aux Pays-Bas, aucun joueur ne fait son coming out.

« Aux Pays-Bas, je ne sais pas. Dans le monde, oui », souligne ensuite Van Halst. « Mais très souvent seulement après la carrière. Apparemment, il y a donc quelque chose qui est lié à la pression, et l’absence de sécurité. C’est l’une des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler. Parce que cela ne devrait en réalité pas être le cas. »

Van Halst comprend d’une certaine manière pourquoi les footballeurs n’osent pas faire leur coming out. « Il ne faut pas sous-estimer tout ce que cela implique. De mon propre point de vue, je peux dire : il faut faire le premier pas. Mais mettez-vous à leur place. »

« Et je ne parle même pas tant du vestiaire. Car d’après mon expérience, ce n’est pas si problématique. On y fait simplement des blagues. Sur les têtes chauves, et sur l’endroit d’où l’on vient. Mais c’est davantage l’environnement autour. Le public, la presse. Là, il y a vraiment encore du travail à faire. »

Van Halst répond enfin à la question de savoir s’il connaît des joueurs homosexuels. « Non. Honnêtement, non. Si l’on parle de footballeurs professionnels. Ils sont peut-être déjà filtrés. Ils ne se sentent pas à l’aise. Et arrêtent plus tôt, avant d’entrer dans le football professionnel. C’est possible. »

« Et bien sûr que c’est grave. Il est question de sécurité. Apparemment, cela n’est pas encore suffisant pour tout le monde pour donner accès au football professionnel », conclut l’analyste, qui continue d’espérer des jours meilleurs pour les joueurs homosexuels. « Il ne faut jamais abandonner cet espoir. Et pour cela, ce genre de journées est utile. Pour continuer à sensibiliser. Espérons que cela se traduira aussi un jour dans le football. »