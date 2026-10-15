Le Néerlandais Louis van Gaal, ancien entraîneur de Manchester United, a déclaré qu'il se sentait lésé par les infractions financières de Manchester City, estimant que la non-qualification de Manchester United pour la Ligue des champions en 2016 avait probablement été la raison décisive de son limogeage.

Les propos de Van Gaal ont été tenus dans un courriel adressé au site "The Athletic", après la condamnation de Manchester City pour violation de 114 règles financières, entre 2009 et 2018, une affaire pour laquelle le club pourrait encourir de lourdes sanctions.

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Van Gaal a déclaré : "Pour moi, la non-qualification pour la Ligue des champions en 2016 a, à l'époque, probablement été le facteur décisif de mon limogeage de Manchester United, avec toutes les conséquences et les souffrances qui en ont découlé."

L'entraîneur chevronné sait qu'aucune décision concernant City ne changera désormais quoi que ce soit pour lui, puisqu'il a écrit : "Je ne peux pas revenir en arrière maintenant. Même la Fédération anglaise de football ne peut pas le faire." Il a refusé de se prononcer sur la sanction appropriée pour City, soulignant que la question relevait en définitive de la justice.

Van Gaal a pris les rênes de Manchester United après avoir dirigé la sélection néerlandaise lors de la Coupe du monde 2014. L'équipe a terminé sa première saison à la quatrième place, avant de remporter la Coupe d'Angleterre lors de la deuxième saison, mais cela n'a pas suffi à le maintenir en poste : il a été limogé moins de 24 heures après ce sacre, et José Mourinho lui a succédé.

Cette saison-là, United avait totalisé 66 points en Premier League, à égalité avec Manchester City, quatrième, mais City avait décroché le dernier billet qualificatif pour la Ligue des champions grâce à la différence de buts. United n'avait inscrit que 49 buts en championnat cette saison-là.

Van Gaal avait auparavant qualifié la non-qualification pour la Ligue des champions en 2016 comme "l'une des pires expériences de sa carrière". Sa bonne relation avec le directeur général du club a également pris fin, après qu'il l'a accusé de s'être entendu avec Mourinho bien avant son limogeage.



