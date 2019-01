Van Gaal soutient "l'esprit de combat" de Klopp et Liverpool dans la course au titre contre City

Les Reds ont toujours l'avantage dans la bataille pour le titre en Premier League et Van Gaal pense que Klopp donne un avantage à Liverpool.

Louis van Gaal pense que le style de Jurgen Klopp donne à Liverpool un avantage sur Manchester City de Pep Guardiola dans la course au titre en Premier League.



City a ramené la bataille du titre à la vie en infligeant la première défaite de la saison à Liverpool avec une victoire de 2-1 jeudi.



Cependant, les hommes de Klopp détiennent toujours une avance de quatre points au sommet et n'ont concédé que 10 buts en 21 matchs - six de moins que Chelsea.



Van Gaal, qui a remporté la Liga, la Bundesliga et l'Eredivisie parmi de nombreux trophées au cours de sa carrière d'entraîneur, estime que Liverpool est toujours favori.



"Klopp a transformé Liverpool en une machine de combat absolue, à la fois d'attaque et de défense", a-t-il déclaré au Mirror.



"Donc, si je mettais mon argent dans un club de la ligue, ce serait Liverpool.



"L'équipe de Liverpool n'est pas basée sur la plus haute qualité lorsqu'il s'agit de ses joueurs. En fait, les joueurs de la plus haute qualité sont à City.



"Mais, en même temps, c’est la faiblesse de Guardiola. Il entraîne ses équipes uniquement de manière offensive - toujours."



"Au moment où son équipe doit défendre, elle a l'air terrible. Liverpool a une équipe qui peut défendre beaucoup mieux."



Après avoir battu un record la saison dernière en Premier League, City a plus de difficulté sur cette campagne, bien qu'aucune équipe n'ait marqué plus de 56 buts, qui fait de l'équipe de Guardiola la plus performante dans le championnat.



Van Gaal a déclaré qu’il aimait regarder les hommes de Guardiola, mais s’interrogeait sur "l’esprit de combat" du club.



"City a des idées de football fabuleuses et une manière de jouer pétillante, mais pas le bon esprit de combat. Ne vous méprenez pas, j'aime toujours regarder la façon dont City joue. Mais la façon dont Klopp fait jouer Liverpool est absolument fantastique."



City et Liverpool sont tous deux en action en FA Cup, l'équipe de Manchester City affrontant Rotherham ce dimanche et les Reds devant affronter les Wolves, lundi.