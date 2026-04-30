Van Gaal a bloqué le transfert à l'Ajax au tout dernier moment : « Mon départ était vraiment imminent. »

L'été dernier, Sean Steur était sur le point de quitter temporairement l'Ajax pour tenter l'aventure au FC Volendam, mais ce transfert a été annulé à la toute dernière minute. Le milieu de terrain de 18 ans a vu son prêt tomber à l'eau suite à l'intervention de Louis van Gaal. Le conseiller du Conseil de surveillance a estimé qu'un départ n'était pas une bonne idée.

Convaincu qu’un prêt lui permettrait d’accumuler davantage de temps de jeu, le jeune milieu de terrain semblait alors avoir trouvé l’option idéale pour se développer. Sous la houlette de l’entraîneur John Heitinga, ses perspectives de jouer régulièrement avec l’équipe première d’Ajax restaient limitées, rendant ce départ temporaire particulièrement attrayant. Le FC Volendam s’était concrètement manifesté et le dossier paraissait déjà plié.

Le prêt semblait acquis : les photos officielles avaient même été prises. Tout bascula toutefois lorsque Louis van Gaal, conseiller de la Conseil de surveillance, estima qu’un départ n’était pas opportun.

Dans un entretien accordé à Voetbal International, le jeune homme analyse : « J’étais vraiment sur le point d’être prêté. Le FC Volendam est un beau club et je suis content qu’ils aient de bonnes chances de se maintenir, ce serait génial. »

Finalement, le jeune milieu de terrain considère cet épisode comme un coup de chance : il a saisi sa chance à l’Ajax, a poursuivi sa progression et ne regrette pas l’issue des événements.

Le moment le plus marquant reste l’échange direct avec Van Gaal. L’expérimenté mentor a assisté à une séance d’entraînement durant la préparation puis a pris le temps de s’entretenir avec Steur. « Il m’a dit : “Avec moi, tu jouerais toujours” », se souvient Steur. « C’est un très beau compliment, surtout venant d’une telle légende du football. »

Après le départ de Heitinga, Steur a été intégré à l’effectif de l’équipe première par Fred Grim. Il totalise désormais 21 matchs officiels avec l’Ajax 1 et a inscrit son premier but pour le club lors du « Klassieker » contre Feyenoord (1-1).