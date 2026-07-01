Van Dijk va-t-il quitter Liverpool ? Un grand club européen voit en lui la recrue idéale

Selon la Gazzetta dello Sport, Virgil van Dijk pourrait quitter Liverpool après dix saisons. Le capitaine de l’équipe nationale des Pays-Bas serait dans le viseur de l’AC Milan.

Le club lombard nourrit de grands projets pour le mercato estival : il a officialisé mardi l’arrivée de Gonçalo Ramos, futur attaquant de pointe sous les ordres de Ruben Amorim, arrivé à la mi-juin sur le banc milanais.

Les Rossoneri veulent aussi renforcer leur défense : selon le quotidien sportif, Van Dijk est vu en interne comme une « recrue de rêve ». Plus tôt cette année, Zlatan Ibrahimovic avait déjà poussé la direction à s’activer pour le capitaine de Liverpool.

Un transfert reste toutefois loin d’être acquis : le Néerlandais est sous contrat avec les Reds jusqu’en 2027 et perçoit un salaire annuel mirobolant de 7,5 millions d’euros.

Par ailleurs, Liverpool doit déjà se préparer à laisser filer Ibrahima Konaté, dont le départ vers le Real Madrid, libre après la Coupe du monde, est acté.

Reste à voir si le club lombard formulera une offre concrète. Pour l’instant, l’option la plus réaliste pencherait vers un défenseur plus jeune et moins onéreux.

Selon La Gazzetta dello Sport, Gonçalo Inácio constituerait une solution de repli crédible. Ce défenseur de 25 ans a impressionné la saison passée sous les couleurs du Sporting Portugal.



