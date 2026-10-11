Van Dijk sur les accusations visant Manchester City : je répondrai au moment opportun !

Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a promis de livrer son avis sur les accusations visant Manchester City dès que « la situation sera correctement stabilisée ».

Manchester City s'est imposé largement face à Liverpool à Anfield sur le score de 3-0 ce dimanche, lors de son premier match depuis sa condamnation pour infraction aux règles financières de la Premier League anglaise.

Après une heure de jeu sur un score nul et vierge à Anfield, Manchester City a pris le contrôle de la rencontre à la suite de l'expulsion du milieu de terrain de Liverpool Ryan Gravenberch, averti pour la deuxième fois.

Erling Haaland est parvenu à débloquer la situation trois minutes seulement après l'exclusion de Gravenberch, avant que Jérémy Doku ne double l'avance de Manchester City d'une superbe frappe enroulée.

Rayan Cherki a ajouté le troisième but à la 78e minute, concluant par une victoire écrasante le premier match de Manchester City depuis sa condamnation pour « infractions graves » aux règles financières.

Interrogé sur la condamnation de Manchester City après cette défaite frustrante de Liverpool, van Dijk a déclaré : « La seule chose que je peux dire, parce que l'affaire est toujours en cours, c'est que j'ai vraiment apprécié cette compétition. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal anglais « Metro » : « Mais cela se passe sur le terrain, alors que ce qui s'est produit en dehors est une histoire totalement différente. Et comme l'affaire est toujours en cours, il ne m'appartient pas de la commenter. »

Et de poursuivre : « Quand tout sera définitivement tranché, je donnerai certainement mon avis, mais pour l'instant attendons de voir. »

À propos du match dans son ensemble, van Dijk a expliqué : « La première mi-temps a été bonne de notre part. Nous avons montré notre envie, et nous aurions pu être meilleurs par moments quand nous avions l'occasion de partir en contre. »

Il a continué : « En seconde période, le carton rouge a changé le cours du match, surtout après avoir encaissé un but rapidement. Nous nous sommes retrouvés à dix, c'est un fait, et nous avons encaissé un but rapidement ensuite, ce qui a rendu la rencontre face à eux de nouveau très difficile. »

Il a enchaîné : « Je pense que l'ambiance est toujours bonne ici, j'ai eu la chance de jouer de nombreux grands matches dans ce stade. »

Il a conclu ses propos : « C'était peut-être différent pour d'autres joueurs, mais en ce qui me concerne, j'étais prêt pour la bataille, et je pense que nous l'avons montré, surtout en première mi-temps. »



