Virgil van Dijk, le capitaine de Liverpool, a rendu hommage à son coéquipier et compatriote Cody Gakpo après sa prestation étincelante et ses deux passes décisives qui ont mené l'équipe vers sa première victoire de la saison, soulignant que personne ne mesure l'ampleur des souffrances et des difficultés que le joueur a traversées récemment.

L'attaquant de Liverpool a en effet vécu un été difficile et douloureux, qui a débuté par la perte de la grossesse de son épouse lors de sa participation à la dernière Coupe du monde, avant de s'achever par son entrée dans des négociations avancées en vue d'un transfert à Manchester City dans le cadre d'une opération avoisinant les 80 millions de livres sterling, avant que son maintien à Anfield ne soit décidé.

Sur le terrain, Gakpo a réalisé un excellent début de saison, inscrivant un but et en délivrant trois autres passes décisives, la plus récente étant celle des deux buts de l'attaquant Alexander Isak lors de la victoire face à Ipswich Town, hier soir, vendredi.

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Van Dijk a déclaré, dans des propos rapportés par le journal britannique « Daily Mail » : « Je ne pense pas que quiconque réalise vraiment ce que Gakpo a traversé, car ce n'est pas du tout facile pour ceux qui sont en dehors de l'équipe. Mais la réalité, c'est qu'il est ici avec nous et qu'il veut être un élément décisif, ce qu'il a d'ailleurs prouvé lors des derniers matches, et nous devons désormais nous concentrer sur le prochain défi. »

Le capitaine néerlandais avait demandé à son compatriote de rester au sein de l'équipe, et il a dit, à propos de son importance : « Son impact n'est pas seulement le fruit de cette saison, il s'étend aussi aux saisons passées. Je suis très heureux de sa décision de rester, et j'ai hâte de le voir livrer davantage de performances solides. »

Au sujet de l'attaquant suédois Alexander Isak, auteur d'un doublé, Van Dijk a ajouté : « Il a subi une grave blessure dont n'importe quel autre joueur aurait mis beaucoup de temps à se remettre. Isak a travaillé dur en coulisses et, malgré la forte pression qui accompagne son transfert pour une somme colossale, il a affiché d'excellents niveaux lors de la Coupe du monde et de la période de préparation, et ce n'est qu'un début pour offrir le meilleur. »