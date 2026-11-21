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Le Néerlandais Virgil van Dijk, capitaine de Liverpool, a ouvert la porte à un éventuel départ d'Anfield à l'issue de la saison en cours, tout en assurant être capable de continuer à jouer encore de longues années.

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Le contrat du défenseur central de 35 ans avec Liverpool expire l'été prochain, au terme d'un parcours riche au cours duquel il a remporté deux titres de Premier League et une Ligue des champions.

Van Dijk a confié, dans des déclarations accordées à Sky Sports, qu'il ne savait pas encore ce qui se passerait à l'issue de la saison actuelle.

« Le plus important pour moi, c'est que je me sens bien et que je prends soin de moi. Je pense avoir encore de longues années devant moi sur les terrains », a-t-il ajouté.

« Quoi qu'il se passe après cette saison, on verra. Pour l'instant, quiconque prétend savoir ce que je ferai la saison prochaine ne dit pas la vérité, parce que moi-même, je n'en ai aucune idée au moment où je vous parle », a-t-il poursuivi.

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« Mais je suis serein à ce sujet, car ceux qui me connaissent savent que je me concentre uniquement sur ce que je peux contrôler, c'est-à-dire, pour le moment, le match contre Manchester United. Ensuite, nous nous concentrerons sur la Ligue des champions, et nous verrons ce qui se passera dans la nouvelle année », a-t-il expliqué.

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« Ça a été un parcours formidable. J'aurai passé près de 10 ans ici cet été, ça a été une grande partie de ma vie et je serai éternellement reconnaissant pour tout ce qui s'est passé au cours de ces années », a-t-il enchaîné.

« Si le contrat est prolongé, on verra. Si ce n'est pas le cas, je dirai au revoir à tout le monde cet été », a-t-il complété.

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Interrogé sur la difficulté émotionnelle d'un tel départ, il a répondu : « Oui, ce sera difficile pour moi et pour ma famille, sans doute plus que pour quiconque, car ça a été une période formidable. »

« Mais je ne regarde pas loin dans l'avenir, et je pense que cela a aussi fait partie de mon succès. Je ne vais pas changer ma façon de faire maintenant. Ce qui doit arriver arrivera. Attendons de voir », a-t-il ajouté.

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Van Dijk salue sa charnière avec Jacquet

Van Dijk réalise un début de saison positif, grâce à son entente évidente avec son nouveau partenaire en défense centrale, le jeune Jérémy Jacquet.

Le capitaine néerlandais s'est montré admiratif envers son jeune coéquipier, assurant que tous deux travaillent ensemble, sur le terrain comme en dehors, pour bâtir une relation solide qui les aide à évoluer au plus haut niveau.

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« Il a été remarquable jusqu'ici, je dois l'avouer. Il est très jeune, mais il joue avec une grande maturité. Il n'a que 21 ans et va encore beaucoup progresser, et c'est une bonne chose », a déclaré Van Dijk au sujet de Jacquet.

« Je lui parle beaucoup pendant les matchs, après, à l'entraînement, et à certains moments où je sens que je peux l'aider », a-t-il poursuivi.

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« Dans une charnière centrale, chacun doit comprendre les points forts de l'autre, et parfois ses points faibles, puis vous vous complétez sur ces aspects. Et cela ne s'acquiert qu'en enchaînant les matchs », a-t-il expliqué.

« Les choses se passent bien parce qu'il m'aide et que je l'aide, et c'est ainsi que cela doit être. J'apprécie nos débuts ensemble, et maintenant, c'est à lui de maintenir ce niveau, cette régularité, et de rester calme », a-t-il ajouté.

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« Un joueur peut facilement se laisser emporter par toutes les louanges qu'il reçoit, et il les mérite vraiment, mais je sais ce qui se passe quand on livre un match en deçà du niveau attendu. Il doit simplement continuer à travailler, rester important et en forme, et ensuite, tout se passera très bien », a-t-il conclu.