Liverpool, Van Dijk : "La clé de notre succès c'est la qualité de l'équipe"

Les Reds gagnent souvent des matches vers la fin dernièrement. Virgil Van Dijk croit connaitre les raisons de cette productivité.

Le défenseur de , Virgil van Dijk, a salué "la qualité" de ses coéquipiers, qui se sont de nouveau remis d'une situation mal engagée pour s'imposer sur le fil et assurer le plein de points vendredi soir. Les Reds étaient menés 0-1 contre à St Mary’s avant de marquer juste avant la mi-temps. Ils ont ensuite scoré deux buts importants dans les dix dernières minutes pour signer un succès précieux 3-1.

C'est le troisième match de consécutif que Liverpool gagne sur le fil en ayant été dos au mur auparavant. Une pénalty transformé à la 81e minute contre le 17 mars a permis aux Merseysiders de gagner 2-1, tandis que le but contre son camp de Toby Alderweireld à Anfield la semaine dernière permettait aux hôtes de dominer de justesse les Spurs.

Pour Van Dijk, il estime que ces renversement de vapeurs tardifs ne sont pas une coïncidence et qu'il est dû au talent qu'il y a dans les rangs de Liverpool. "Le plus important est de continuer à faire ce que nous avons fait toute la saison", a déclaré le défenseur néerlandais sur le site officiel du club. Nous avons toujours être dangereux et performants avec les joueurs que nous avons, avec notre façon de jouer, et vous avez vu qu'il était toujours difficile de défendre contre nous pendant 90 minutes. Il y avait toujours des espaces, des opportunités, et vous avez besoin de la qualité dont nous disposons également pour progresser, et [c'était] fantastique".

"Continuer sur cette lancée"

«[Nous devons juste] continuer. Nous avons montré, surtout après 75 minutes, que nous sommes capables de le faire. Nous avons montré cela dans de nombreuses rencontres auparavant, et vous pouvez le constater par vous-mêmes", a déclaré le colosse néerlandais, qui incarne à merveille la solidité et le refus de perdre des Reds.

Face aux Saints, Naby Keita a inscrit son premier but avec Liverpool, son premier depuis son arrivée au club l’été dernier. Mohamed Salah a ensuite marqué pour la première fois en sept matches de Premier League, avant que Jordan Henderson ne marque vers la fin pour clôturer le score et c'était son premier en championnat depuis septembre 2017. "Je suis très heureux pour tous les trois car Hendo ne marque pas trop de buts mais c'était un but capital, estime Van Dijk. C’est une aide précieuse de Bobby [Firmino] pour le but et le but de Mo (Salah) était évidemment très important. Enfin, Naby a aussi débloqué son compteur. Et c'est bien car il travaille très dur tous les jours à l’entraînement, alors prendre le départ et marquer un but était fantastique pour lui".

Tout ce beau monde va essayer de confirmer mardi soir contre Porto en Ligue des Champions. Les hommes de Jurgen Klopp espèrent bien sûr s'éviter de sueurs faires, mais s'il faut se relancer après une entame manquée, ils savent parfaitement comment s'y prendre.