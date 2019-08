Van Dijk estime que la victoire de Liverpool face à Chelsea est "extrêmement importante"

Virgil van Dijk a déclaré que la victoire de Liverpool face à Chelsea en Super Coupe de l'UEFA était "extrêmement importante" pour les Reds.

a remporté la la saison dernière contre et a conforté ce succès avec un autre trophée mercredi avec une victoire face à Chelsea lors de la Supercoupe de l'UEFA.



Virgil Van Dijk a déclaré que remporter un autre trophée dans un match aussi serré se révélerait inestimable pour le club.



"C'est incroyablement important", a-t-il déclaré à la presse. "Je pense que c’est une victoire extrêmement importante - pour la progression de l’équipe, pour notre développement.



Gagner un trophée est important pour votre mentalité."



L'arrière central néerlandais dit qu'il est venu à Liverpool pour remporter des trophées, et il est convaincu que chaque succès rend le prochain plus facile.



"Vous saisissez toutes les occasions possibles pour remporter un trophée. C’est toujours le but et gagner rend la chose un peu plus facile la prochaine fois", a-t-il indiqué.