Van Dijk a rejoint Liverpool pour lutter dans la course au titre en Premier League

Le défenseur néerlandais croit pouvoir réaliser son rêve de remporter le titre avec les leaders de la Premier League cette saison.

Virgil van Dijk a expliqué que la position actuelle de au sommet de la était la raison pour laquelle il avait rejoint le club.



Et avec un quart de finale de la Ligue des Champions contre Porto également à l'horizon, Van Dijk insiste sur le fait que la campagne de Liverpool était exactement ce qu'il avait en tête lorsqu'il a quitté en janvier 2018.



"C'est vraiment ce que je voulais", a déclaré Van Dijk à Premier League Productions.



"Vous espérez être dans ce genre de position - lutter pour le titre de Premier League, être aussi loin que nous sommes en Champions League et d'atteindre la finale la saison dernière.



"Je pense que le but ultime serait de gagner quelque chose avec Liverpool et nous avons encore une chance de le gagner. Alors allons-y.



"La chose la plus importante est de l'apprécier. Nous devons tout donner et veiller à ne pas avoir de regrets à la fin."



Van Dijk a été crédité comme étant la principale raison des prestations défensives de Liverpool, mais il a écarté l'idée qu'il était l'unique responsable.



"Dans ma position, quand les choses vont bien, il est assez facile de dire que je suis du genre à tout réparer", a-t-il déclaré.



"Mais si les choses vont mal, alors je suis celui qui a tout le blâme. En fin de compte, nous le faisons tous ensemble. Si vous regardez la façon dont nous jouons, défendons et attaquons, cela commence au premier plan. Le travail qu’ils accomplissent est incroyable.

Liverpool affrontera à Anfield dimanche et compte un point d'avance sur qui a un match en retard à disputer.