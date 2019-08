Van der Vaart : "Si j'étais Van de Beek, j'irai au Real même à vélo s'il le faut"

Ancien joueur du Real Madrid, Rafael Van der Vaart conseille à son compatriote de ne pas rater l'opportunité de signer pour le club merengue.

Avec Donny van de Beek lié dans la presse espagnole à un transfert estival au , l’ancien milieu de terrain merengue Rafael van der Vaart estime que le joueur de 22 ans devrait prendre sa chance et filer à Madrid sans réfléchir à deux fois.

Van der Vaart, qui a joué pour le Real Madrid entre 2008 et 2010, estime que l'homme de l' ferait beaucoup de bien aux géants espagnols. "Je pense qu'il mérite de se rendre [au Real Madrid] et qu'il a de bonnes chances de réussir", a déclaré Van der Vaart à la chaîne de télévision néerlandaise NOS.

"Il a très bien joué en la saison dernière et ils savent tout de lui. C'est un gars simple qui travaille dur et il serait adoré, et c'est le moment idéal pour aller au Real Madrid. Ils ont eu une mauvaise pré-saison et les fans s'attendent à une excellente signature", estime encore le Batave dans Marca.

« Au Real, la concurrence est très forte »

"Sa situation serait très différente de celle d'Ajax, mais le Real Madrid convient à sa capacité de marquer et d'avancer", a-t-il conclu.

Quand Marca lui a demandé ce qu'il ferait s'il était à la place de Van de Beek, Van der Vaart estime qu'il ne raterait sous aucun prétexte un transfert à Madrid :"Bien sûr, je signerais pour le Real. Si j'étais lui, j'irais même à Madrid à vélo", a-t-il déclaré.