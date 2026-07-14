Van der Vaart se moque d’un joueur français : « Il était sur le manège à la fête foraine. »

Rafael van der Vaart et Pierre van Hooijdonk ont salué la prestation de l’Espagne, qui s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde en battant une équipe de France bien en deçà de son niveau (0-2). Les Bleus sont restés totalement impuissants offensivement, comme l’a souligné l’analyse de la NOS.

Van der Vaart a estimé que l’Espagne avait remporté cette demi-finale « haut la main ». « Ils ont joué comme ils l’ont fait tout au long du tournoi : en maîtrisant le jeu. On n’arrive pas à toucher le ballon de tout le match. Ils se sont créés peu d’occasions. Mais j’ai vu quelques belles actions offensives. »

L’ancien milieu de terrain porte en revanche un jugement sévère sur la France. « Ce Rabiot, on aurait dit qu’il était dans le manège de la fête foraine. Et puis il y en avait encore quelques-uns. Ils n’arrivaient tout simplement pas à suivre le rythme. Et avec Dembélé, on a toujours l’impression que soit il est de classe mondiale, soit il joue parfois à un niveau d’amateur. Il n’y a pas vraiment de juste milieu. »

Même son de cloche chez Van Hooijdonk, qui salue la performance espagnole : « Contre la meilleure équipe du tournoi, à mes yeux. » L’ancien attaquant voyait pourtant la France comme favorite avant le match.

« On pourrait dire que la France a connu un jour sans, mais ce serait faire peu de cas de la performance espagnole. Ils ont démasqué les Bleus. C’est la première fois que l’on a à peine vu la qualité offensive française. Ils se sont contentés de jouer un grand rondo pendant très longtemps », conclut Van Hooijdonk, impressionné par la Roja.

Les Espagnols attendent désormais le résultat de l’autre demi-finale, qui oppose l’Argentine à l’Angleterre, en vue d’une finale programmée mercredi à Atlanta.