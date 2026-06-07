Les analystes Rafael van der Vaart et Wim Kieft estiment que les Pays-Bas peuvent briller lors du prochain Mondial. Ils estiment même qu’un des adversaires des Oranje dans le groupe pourrait créer la surprise du tournoi.

Interrogé par la NOS, l’ancien international se montre catégorique : « Les demi-finales », prédit-il. « Nous avons une bonne équipe. Si tout le monde est en forme, nous pouvons battre beaucoup d’équipes. »

Kieft se dit « raisonnablement optimiste » quant au groupe de Ronald Koeman, mais il pose trois conditions : « D’abord, la phase de groupes : comment jouons-nous ? Le jeu est-il convaincant ? Et le sélectionneur peut-il trouver une composition type ? » L’ancien buteur, sceptique quant à un éventuel sacre mondial, ajoute : « Atteindre les quarts ou les demi-finales est déjà plus réaliste. »

Pierre van Hooijdonk estime que le véritable défi commencera après la phase de groupes. « Mais si vous passez cette étape, vous devrez probablement affronter le Brésil ou le Maroc. Bonne chance ! Peut-être que les choses se passeront tout autrement, mais si c'est le parcours prévu, ce sera tout simplement extrêmement difficile », se montre-t-il sceptique quant aux chances de titre des Pays-Bas.

À propos du Japon, premier adversaire des Néerlandais dans le tournoi, Van Hooijdonk se montre nettement plus positif : « Je les trouve vraiment au niveau des meilleurs. Ils sont souvent tout près, mais sans jamais y parvenir totalement. Cette année pourrait être celle de leur percée. » Van der Vaart partage cet optimisme concernant les Japonais.

« Ils comptent plusieurs joueurs de qualité que l’on connaît bien grâce à l’Eredivisie. Ils donneront du fil à retordre aux Pays-Bas, mais je pense que nous passerons tous les deux la phase de groupes. Ensuite, je vois le Japon aller loin », anticipe Van der Vaart, qui avait vu les Japonais s’arrêter en huitièmes de finale lors de la Coupe du monde 2022.

Enfin, Van der Vaart espère que Kylian Mbappé brillera comme meilleur joueur du tournoi. « Il a tellement encaissé de critiques au Real Madrid, où il est rejeté alors qu’il est le meilleur buteur et de loin le meilleur joueur. C’est vraiment scandaleux la façon dont ils le traitent là-bas. Rien que pour ça, j’espère qu’il va se montrer à la Coupe du monde. »