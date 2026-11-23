Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Dans l’émission Rondo de Ziggo Sport, Rafael van der Vaart ne tarit pas d’éloges sur Donyell Malen. Le consultant estime que l’attaquant de l’AS Rome peut, à terme, atteindre le niveau d’une superstar.

« J’ai toujours dit que Malen avait le potentiel pour atteindre le niveau de Mbappé. Mais il n’y parvient pas », déclare Van der Vaart, tandis que sont diffusées les images des quatre buts du Néerlandais contre Parme.

« On voit qu’il est parfaitement à sa place à la Roma. Et dans ces moments-là, ce genre de ballon vous arrive aussi dans les pieds. La réussite est de votre côté. Mais il est affûté et c’est un plaisir à voir », se réjouit Van der Vaart en regardant l’international néerlandais. « Il est léger sur ses appuis et rapide sur les premiers mètres. J’espère qu’il va continuer comme ça. »

« En équipe des Pays-Bas, c’est encore un peu laborieux. Il faut bien que ça finisse par fonctionner, je trouve », estime l’ancien joueur, qui voit une grande différence entre les performances de Malen en Serie A et avec les Pays-Bas.

Publicité Publicité

Van der Vaart pose aussitôt une question importante. « Faut-il construire tout notre jeu autour de Malen ? Parce que ce n’est ni un avant-centre ni un ailier droit. À la Roma, c’est un peu un attaquant libre. Il a un rôle libre. Et c’est difficile en équipe des Pays-Bas. »

Related Topics

« À la Roma, il reçoit des ballons et peut marquer quatre buts. Mais lors des derniers matches de l’équipe des Pays-Bas, il n’a pas reçu de ballons », fait ensuite remarquer Guus Hiddink. « Et dans ces conditions, c’est difficile pour un attaquant. »

Van der Vaart reprend la parole. « Je n’ai pas honte de le dire. Et peut-être qu’on se moquera de moi pour ça. Mais je crois vraiment qu’il peut atteindre le niveau de Mbappé. Seulement, Malen est un peu trop décontracté mentalement. Après ces quatre buts, il lève le pied pendant deux matches. »

Publicité

« Et il faut vraiment qu’il change ça. Mais Malen a tout pour réellement atteindre ce niveau », affirme Van der Vaart, convaincu des qualités de l’attaquant de 27 ans qui évolue en Italie.

Avec douze buts, Malen est en tête du classement des buteurs de Serie A. La Roma occupe notamment grâce à lui la deuxième place, à deux points du leader et rival, la Lazio.