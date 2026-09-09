Rafael van der Vaart est impressionné par Hans Vanaken, valeur sûre du Club Bruges depuis des années. « Il prouve que je m’étais complètement trompé », a confié le consultant de Ziggo Sport à l’approche du duel de Ligue des champions face à Aston Villa, mardi.

Il y a quelques années, à l’occasion d’un match international des Pays-Bas contre la Belgique, Van der Vaart s’était montré très dur envers Vanaken. « J’entends partout Vanaken, Vanaken, Vanaken... Eh bien, il n’est vraiment bon à rien. Un vrai manche. »

Il fut donc un temps où Van der Vaart n’était pas particulièrement séduit par Vanaken, 34 ans. « On voit qu’il a un style un peu raide. C’est ce qui m’a un peu rebuté au début », reconnaît l’ancien milieu de terrain dans son analyse du routinier belge.

Van der Vaart a depuis radicalement changé d’avis au sujet du capitaine du Club Bruges. « Il prouve désormais que je m’étais complètement trompé », admet avec franchise le natif de Hollande-Septentrionale en révisant son jugement sur Vanaken.

« À chaque match, il joue avec énormément de contrôle et d’intelligence de jeu. Et il a aussi une très bonne vision. Je suis devenu un immense fan de lui », ajoute un Van der Vaart dithyrambique.

Vanaken est lié au Club Bruges depuis 2015 et compte désormais 571 matches au compteur. Le milieu offensif a marqué 152 fois pour le géant belge et délivré 115 passes décisives.

Le capitaine du Club Bruges compte par ailleurs 40 sélections avec l’équipe nationale belge. Vanaken a marqué lors de la dernière Coupe du monde en huitièmes de finale contre les États-Unis (victoire 1-4). La Coupe du monde s’est terminée pour la Belgique en quarts de finale, où le futur champion du monde, l’Espagne, s’est montré trop fort.