Après la large victoire des Oranje face à la Suède (5-1), Rafael van der Vaart a pris la défense de Bart Verbruggen. Selon l’analyste de la NOS, le gardien a joué un rôle important lors d’une soirée où l’attaque néerlandaise a surtout été saluée.

« Le gardien a été bon aujourd’hui, n’est-ce pas ? Il faut le souligner », a déclaré Van der Vaart à la NOS. « Verbruggen a réalisé quelques arrêts de grande classe. »

Pierre van Hooijdonk abonde dans ce sens et rappelle un moment clé juste avant la mi-temps : « C’est d’ailleurs ce qui est drôle avec les gardiens : il faut aussi avoir de la chance. Sur ce coup franc en première période, il était mal placé. Le but a été refusé et, ensuite, plus personne n’en a parlé. »

L’ancien buteur fait référence à l’action de la 45e minute, lorsque Gustaf Lagerbielke semblait marquer de la tête sur coup franc. Verbruggen avait complètement manqué son intervention, mais l’arbitre assistant a sauvé le gardien en signalant un hors-jeu.

Dans le temps additionnel de la première période, il repoussait d’un coup de poing un coup franc de Viktor Gyökeres, puis réalisait une parade décisive sur une tentative de Yasin Ayari à bout portant.

Plus tôt dans la première période, il avait déjà repoussé une tentative de Gyökeres (7e) puis sauvé les siens sur une nouvelle frappe de l’attaquant suédois (37e).

Après la pause, il a maintenu son niveau d’excellence : à la 84e minute, il a réalisé une belle parade sur une frappe d’Alexander Isak, repoussant le ballon d’une main tendue.

« Il a ensuite réalisé plusieurs très bons arrêts, notamment sur ce tir dans le petit filet », a déclaré Van Hooijdonk. « Un match fantastique. »