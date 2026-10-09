La conférence de presse du FC Bayern vendredi, avant le match de Bundesliga contre le FC Augsburg, touchait déjà à sa fin lorsque l’entraîneur Vincent Kompany a été interrogé sur Tom Bischof. Le polyvalent de 21 ans avait récemment livré de solides performances avec l’équipe d’Allemagne aux côtés de son collègue munichois Aleksandar Pavlovic. Cela pourrait-il peut-être avoir un impact sur son statut au FC Bayern ? À Munich, Bischof n’avait été utilisé que de manière sporadique depuis le début encore récent de la saison : sur 630 minutes possibles, il n’en a disputé que 205. Au FC Bayern, le double pivot est généralement composé de Joshua Kimmich et Pavlovic.

Kompany s’est alors laissé entraîner dans un monologue d’environ trois minutes et demie, avec quelques digressions pour le moins curieuses. En introduction, il a qualifié le temps de jeu de Bischof à un stade si précoce de la saison de « pas anormal », avant d’expliquer : « Pour mes décisions concernant mon onze de départ, l’équipe nationale ne joue aucun rôle. Je suis très heureux quand les joueurs reviennent avec un bon ressenti. C’est un facteur que je prends en compte, parce que je veux avoir des joueurs avec un bon ressenti. »

Dans le même temps, Kompany avait aussi un conseil à donner aux joueurs qui avaient vécu des déceptions avec leurs sélections. « Ils peuvent laisser ça derrière eux et revenir avec le sentiment qu’ils avaient après le dernier match avec le Bayern : 7-0 à domicile, où ils ont tous été exceptionnels. » Juste avant la trêve internationale, le FC Bayern avait signé un festival offensif contre l’Union Berlin.

Vincent Kompany se remémore son vécu de joueur au HSV

En tant que joueur en activité, Kompany a lui aussi dû apprendre à faire abstraction des déceptions passagères en sélection. « Je n’ai pas toujours eu du succès avec l’équipe nationale de Belgique. Je me souviens très bien qu’à l’époque où j’étais au HSV, nous étions 70es ou 80es au classement mondial », a raconté Kompany, avant de plaisanter en direction du directeur sportif Christoph Freund, assis à ses côtés, sous les rires de l’assistance : « Presque comme l’Autriche il y a quelques années. »

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À cette époque sombre du football belge, en tout cas, « j’étais l’un des meilleurs joueurs de mon équipe, je rejoignais la sélection, puis nous perdions 0-2 ou 0-3 au Kazakhstan, en Arménie ou en Azerbaïdjan. Ensuite, tu reviens avec un si mauvais ressenti. Et là, tu as les Néerlandais. Rafael van der Vaart et Nigel de Jong (ses coéquipiers de l’époque à Hambourg, NDLR) étaient assis dans leur jacuzzi et demandaient : “Que s’est-il passé avec la Belgique ?” Avec les Allemands aussi, évidemment. Comme ça, tu as toujours un sentiment négatif. Mais ensuite, j’ai appris qu’il fallait simplement revenir avec un bon ressenti. »

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Vincent Kompany suppose : « Kimmich est derrière vos pensées »

Finalement, Kompany a laissé transparaître pourquoi il avait choisi ces détours. « Maintenant, pour revenir à votre question sur Bischof et Kimmich, parce qu’il est derrière vos pensées, même si vous n’avez pas prononcé son nom », a supposé Kompany en direction du reporter. Manifestement, Kompany a évité de faire l’éloge de Bischof de manière trop appuyée, parce qu’il pressentait déjà que cela pourrait, par effet inverse, être interprété contre Kimmich.

Pour rappel, Kimmich a déçu avec l’équipe d’Allemagne lors de la défaite contre la Grèce, puis a dû repartir comme prévu dans le cadre du remaniement de l’effectif voulu par Jürgen Klopp (contre la volonté qu’il avait exprimée publiquement), avant d’assister ensuite aux performances brillantes de Bischof et Pavlovic. Conséquence : de grands débats ont émergé autour de la place de Kimmich en sélection.

Avec son monologue, Kompany a indirectement suggéré à Kimmich de s’appuyer sur ses bonnes performances depuis le début encore récent de la saison avec le FC Bayern. Et il a en même temps souligné que ces performances servaient aussi de référence pour ses décisions d’entraîneur au FC Bayern. « Ce qui est important, a expliqué Kompany, c’est que je n’ai pas oublié qui a joué contre l’Union Berlin et à quel point ils ont bien joué. Je n’ai pas oublié qui a joué contre Bodö/Glimt et à quel point ils ont bien joué. Je n’ai pas oublié qui a joué contre Dortmund en Supercoupe et contre Stuttgart. » Toujours présent et le plus souvent convaincant : Joshua Kimmich.