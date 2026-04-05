Van der Vaart est catégorique : la star de l'Eredivisie n'est pas à la hauteur des meilleurs

Le PSV, champion national, était bien sûr le sujet principal de la discussion dimanche soir dans l'émission « Studio Voetbal ». Autour de la table, Boudewijn Zenden, Wim Kieft et Rafael van der Vaart débattent pour savoir qui est aujourd'hui la star incontestée de l'équipe championne d'Eindhoven.

Boudewijn Zenden souligne qu'un titre de champion est toujours le fruit d'un travail d'équipe, mais il met tout de même en avant quelques joueurs qui se sont particulièrement distingués. Selon l'ancien ailier, Ivan Perisic et Jerdy Schouten, entre autres, ont réalisé une excellente saison, mais c'est Ismael Saibari qui a surtout permis au PSV de traverser les phases difficiles. Ce dernier a fait forte impression lors du match décisif contre le FC Utrecht (victoire 4-3) en inscrivant deux buts et en délivrant une passe décisive.

« On peut conclure que Saibari a été l'un des moteurs du PSV cette saison », déclare Zenden. « Il lui manque toujours un petit quelque chose et il peut encore progresser. Mais c'est un joueur qui va sans aucun doute franchir un cap cet été. Il le mérite d'ailleurs. »

Wim Kieft porte un regard plus critique sur Saibari et le trouve encore trop irrégulier. « Il doit aller de l’avant. À chaque fois, on se dit : “il y est”, que ce soit par paresse ou parce que ça ne vient pas naturellement, mais il faut aller de l’avant. »

« Tu sais si bien jouer au foot, tu es fort, tu es rapide, tu sais marquer », poursuit Kieft à propos de Saibari. « Parfois, on a l’impression qu’il se dit : “ça va bien comme ça”. Saisis l’occasion, tu as tellement de potentiel. »

Van der Vaart est même un peu moins enthousiaste à propos de Saibari. « Je trouve ça très difficile », déclare l’ancien joueur de l’Ajax. « Il m’a très souvent convaincu. On se dit : maintenant, il est au top. Mais ensuite, je le revois dans un match de Ligue des champions et je me dis : hmm… »

Van der Vaart a de sérieuses réserves quant à l'évolution de Saibari vers l'élite absolue. « Au Bayern Munich, il ne serait pas titulaire. J'ai beaucoup de mal à me prononcer. Il est très puissant, mais s'il part en Angleterre... Là-bas, tout le monde est puissant. Que lui restera-t-il alors ? Possède-t-il vraiment une technique aussi exceptionnelle ? Est-il vraiment aussi rapide ? Je ne pense pas. »

Selon Van der Vaart, ce n’est pas Saibari, mais Perisic qui a été le grand artisan du titre du PSV. « Un leader, c’est quelqu’un qui joue toujours bien, qui est en pleine forme et qui parcourt des kilomètres. Et c’est ce qu’il fait vraiment à chaque match. En Ligue des champions, en championnat, en coupe, tant en défense qu’en attaque. Pour moi, cela ne fait aucun doute. »