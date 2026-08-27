Van der Vaart : « Ce garçon de l’Ajax se croit malheureusement bien meilleur qu’il ne l’est… »

Rafael van der Vaart et Wim Kieft se montrent critiques envers Jorthy Mokio après la spectaculaire victoire 5-3 de l’Ajax contre le FC Sion. Les Amstellodamois se sont certes qualifiés jeudi soir pour la phase de ligue de la Conference League, mais selon les analystes de Ziggo Sport, l’équipe de Míchel Sánchez a encore beaucoup trop laissé d’espaces.

L’Ajax a parfaitement commencé et a pris l’avantage dès la 33e seconde grâce à Youri Baas, avant de voir Sion frapper à deux reprises par l’intermédiaire de Winsley Boteli. Van der Vaart a surtout retrouvé, sur les pertes de balle, la même vulnérabilité qui pose selon lui régulièrement problème à l’Ajax. « L’Ajax joue souvent trop ouvert. On l’a encore vu aujourd’hui : dès qu’ils perdaient le ballon, c’était immédiatement très dangereux. »

L’ancien milieu de terrain estime que l’occupation du terrain doit être meilleure à l’Ajax. « Ils courent tous le cul en direction de la surface. Tout ça doit vraiment être mieux », a déclaré Van der Vaart, qui a vu l’Ajax finalement creuser largement l’écart grâce à des buts de Davy Klaassen, Tolu Arokodare et Oliver Edvardsen.

Kieft s’est ensuite attardé sur la prestation de Mokio. Le jeune Belge est entré en première période à la place de Youri Regeer, blessé, avant de se repositionner après la pause au poste qu’occupait auparavant Klaassen. « On le voit aussi avec ce Mokio. En seconde période, il va jouer à la place de Klaassen. C’est tellement brouillon ! Qu’il fasse simplement simple, tu vois. »

Van der Vaart pense justement que Mokio peut avoir beaucoup de valeur s’il simplifie davantage son jeu. « J’ai le sentiment que si tu lui dis : tu es simplement numéro 6 et tu ne fais pas de passe au-delà de trois mètres, alors tu tiens vraiment un joueur de classe mondiale. »

« Seulement, je crains qu’il se pense bien meilleur qu’il ne l’est finalement. Ou qu’il ne l’est en ce moment, disons. On dirait qu’il veut se faire plaisir en jouant, mais ce n’est plus du football de jeunes, hein. »

Selon l’ancien joueur de l’Ajax, jouer au milieu de terrain de l’Ajax demande davantage de discipline et d’efficacité. « Il faut simplement être efficace à ce poste. L’Ajax n’a pas de numéro 6 à l’heure actuelle et il peut jouer là. À mon avis, il devrait maintenant s’imposer comme titulaire. »