Johan Derksen et René van der Gijp regrettent la décision de la FIFA de transformer en suspension avec sursis le carton rouge et la suspension d’un match infligés à l’attaquant américain Florin Balogun. Le duo espérait davantage de solidarité en faveur de la Belgique, adversaire des États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

L’attaquant avait écopé d’un carton rouge direct pour un tacle violent contre la Bosnie-Herzégovine (2-0) et devait purger sa suspension face aux Diables Rouges. Après un coup de fil de Donald Trump au président de la FIFA, Gianni Infantino, la sanction a été transformée, à la surprise générale.

« Tous les pays rattachés à l’UEFA auraient dû faire bloc avec la Belgique. Or, le reste du monde fait comme si de rien n’était ; on se limite à taxer Trump de folie. C’est trop facile », assène Derksen dans l’émission « Vandaag Inside ».

« Ils auraient simplement dû dire : si c’est comme ça, alors on ne participe plus », renchérit Van der Gijp. « Il suffit de prendre l’avion et de partir. Même si seules l’Allemagne et l’Angleterre s’étaient prononcées, cela aurait suffi. On ne peut tout de même pas justifier ça ? Mais qu’est-ce qu’on est en train de faire ? »

Derksen réitère qu’il est impératif d’adresser un signal fort à la FIFA. « Ça coûte de l’argent, je le sais bien. Mais les pays européens devraient au moins faire entendre leur voix. »

« Si on laisse passer ça, on va bientôt devoir accepter tout ce que fait ce Trump. Aucun chef d’État ne devrait s’immiscer dans une compétition sportive », soupire Derksen, qui comprend toutefois que l’équipe belge ne peut pas se retirer sur un coup de tête.

« On ne peut pas demander à un pays de se retirer d’une compétition, mais il faut au moins faire entendre sa voix », conclut Derksen.