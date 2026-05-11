Van der Gijp se montre très critique quant aux chances d'un pays en particulier lors de la Coupe du monde

Lundi, dans l’émission KieftJansenEgmondGijp, René van der Gijp a livré un jugement sans appel sur la sélection de Curaçao. Pour l’analyste basé à Dordrecht, le groupe de Fred Rutten n’a strictement aucune chance lors de la prochaine Coupe du monde.

« Le simple fait que Curaçao participe à la Coupe du monde relève du miracle », assène l’ancien attaquant de PSV et des Oranje à quelques semaines du coup d’envoi de la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique. « Ce serait aussi surprenant que de voir les Pays-Bas remporter le titre. »

« Ce serait un miracle », répète l’ancien attaquant du PSV et des Oranje. « Avec un si petit pays, des joueurs bien moins forts que ceux de l’Espagne, de la France, de l’Allemagne, de l’Angleterre, de l’Argentine ou du Brésil », il accorde d’ailleurs peu de crédit à l’équipe de Ronald Koeman.

Il revient toutefois sur Curaçao : « Dick Advocaat a déjà accompli quelque chose là-bas. Mais les joueurs doivent garder une chose en tête : cette Coupe du monde doit être une fête. Et si vous perdez 7-0 contre l’Allemagne, mettez un bon disque et allez danser. Faites la farandole. Parce que vous n’irez plus jamais à une Coupe du monde, même avec l’équipe féminine. »

« Pour Fred Rutten, c’est devenu une cause perdue d’avance », renchérit Wim Kieft, tout aussi sceptique. « Avec toutes ces conneries et ces ragots. Qu’ils ne veulent pas de toi, et qu’ils veulent le retour d’Advocaat. Tu t’y es tout simplement mal pris. Et ce n’est pas juste envers Rutten non plus. »

Par ailleurs, Tubantia annonce soudainement lundi que Rutten démissionne avec effet immédiat de son poste de sélectionneur. Le technicien de 63 ans estime, en raison de toute l’agitation autour du retour éventuel de Dick Advocaat, qu’il n’y a plus pour lui de « climat de travail propice ».

Curaçao entamera le 14 juin à Houston sa phase de groupes face à l’Allemagne, avant d’affronter l’Équateur le 21 juin puis la Côte d’Ivoire le 25 juin.