Van der Gijp se montre extrêmement cynique quant à une éventuelle sélection en équipe nationale néerlandaise

Bryan Linssen a récemment été pressenti par Hugo Borst pour intégrer l’équipe nationale néerlandaise. René van der Gijp, peu convaincu, l’a fait savoir à sa manière dans le podcast « KieftJansenEgmondGijp ».

Interrogé par Michel van Egmond sur une éventuelle sélection de l’attaquant pour la prochaine Coupe du monde, Van der Gijp répond sans détour, avec la causticité qui le caractérise.

« Je prendrais bien Bryan Linssen, mais uniquement pour qu’il garde le labrador, ce chien d’assistance qu’ils vont probablement aller chercher à la fourrière », lance-t-il, déclenchant l’hilarité générale.

« Pour qu’on le caresse, pour le promener, le laver, le brosser, lui donner à manger et à boire. Je l’emmènerais bien pour ça, oui », a tranché l’analyste d’origine dordrechtienne, connu pour son cynisme.

Borst s’est récemment montré dithyrambique à son sujet dans l’Algemeen Dagblad, assurant que l’avant-centre du NEC avait bien plus à offrir dans le jeu aérien que Wout Weghorst, pourtant bien plus grand.

Interrogé sur ESPN, Linssen avait lui-même ironisé au sujet d’une éventuelle convocation par le sélectionneur Ronald Koeman : « Je crois que la Coupe du monde tombe pendant mes vacances, ce qui n’est pas idéal. J’ai souscrit une assurance annulation la semaine dernière, mais je ne sais pas si elle s’applique dans ce cas. Je vais vite réserver, ça. »