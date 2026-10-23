René van der Gijp a apprécié le jeu de l’Ajax jeudi soir lors de sa victoire 2-0 contre l’Atalanta en Ligue Conférence. Le consultant de Vandaag Inside se réjouit surtout de l’ossature expérimentée dont le club d’Amsterdam disposera bientôt avec Marc-André ter Stegen, Daley Blind, Julian Brandt et Tolu Arokodare. Selon Van der Gijp, l’Ajax peut très bien compléter ce groupe avec de jeunes talents issus de son centre de formation.

L’Ajax a décroché jeudi sa première victoire en Ligue Conférence, après s’être incliné 2-1 face à Hajduk Split une semaine plus tôt. Van der Gijp a apprécié le jeu de l’Ajax, comme il l’a expliqué vendredi soir sur le plateau de Vandaag Inside. « Je dois être tout à fait honnête, Wilfred, j’ai vu la première période. Par moments, c’était vraiment du très beau football, vraiment du très beau football », a déclaré l’ancien attaquant.

« Ce qui me plaît aussi, c’est ce qu’ils auront bientôt avec Ter Stegen, Blind, Brandt, Tolu et peut-être encore un autre joueur », énumère-t-il. « Et pour le reste, il faut compléter avec des joueurs formés au club. »

Van der Gijp est particulièrement impressionné par Ouazane, qui, entré en jeu, a inscrit le but du 2-0 d’une frappe puissante depuis le côté gauche, passée sous la barre après l’avoir touchée. « C’est une frappe formidable. On peut dire que le gardien aurait dû l’arrêter, mais quand même », estime Van der Gijp.

« Quand on a un joueur comme ça (Ouazane, NDLR), en tant qu’entraîneur, on est quand même un peu obligé de l’amener à un niveau tel que quelqu’un propose 45 millions d’euros pour lui à la fin de l’année, non ? »

La progression de Tolu est également évoquée, après que l’attaquant a de nouveau trouvé le chemin des filets contre l’Atalanta. Johan Derksen se demande pourquoi il a échoué en Angleterre. En réponse, Van der Gijp rappelle ses excellentes performances au Racing Genk et son transfert à Wolverhampton Wanderers. « On arrive alors dans un club qui joue le maintien, mais combien d’occasions a-t-on en un mois ? », s’interroge-t-il. « Deux ? Je ne le trouve pas mauvais. »