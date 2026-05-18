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Rian Rosendaal

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Van der Gijp, pris de court par la blessure de son joueur vedette, estime déjà qu’il manquera la Coupe du monde

C. Ronaldo

René van der Gijp continue de suivre de près Cristiano Ronaldo (41 ans). L’analyste originaire de Dordrecht, désormais installé à Curaçao pour commenter la Coupe du monde dans l’émission « Vandaag Inside », n’est pas convaincu par ce que l’attaquant d’Al-Nassr montre en fin de carrière.

« Imaginez qu’on dise chaque jour à l’entraîneur du Portugal : tu ne peux pas emmener Ronaldo à la Coupe du monde. Ce n’est plus possible. Mais il doit quand même le faire », explique Van der Gijp, se mettant un instant à la place du sélectionneur Roberto Martínez dans KieftJansenEgmondGijp.

« Il n’a pas le choix, il doit le faire jouer. Cet homme a 41 ans, c’est fini. Je vois ces images, je regarde les deux derniers matchs, et c’est impossible. » Pour Gijp, Ronaldo devrait désormais envisager la retraite. « Ce n’est pas grave, il a 41 ans. »

Son voisin de table, Wim Kieft, se montre plus indulgent : « Il a quand même réalisé des prouesses pendant les qualifications, même si c’était face à des équipes comme le Liechtenstein. Si Ronaldo est malin – et il l’est –, il n’a qu’à se poster devant le but en permanence. »

« S’il marque une fois, je suis convaincu qu’il en inscrira trois ou quatre », refuse Kieft d’écarter d’emblée la star, championne d’Europe 2016. « Mais ce serait quand même bizarre. »

Van der Gijp enfonce le clou : « Il faut regarder les images. Ça ne passe plus. Il se retrouve seul face au gardien et, à ce moment-là, il ne sait plus quoi faire. »

Martínez devrait bientôt dévoiler la liste définitive du Portugal pour la Coupe du monde. Ronaldo compte désormais 226 sélections et 143 buts à son palmarès.

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