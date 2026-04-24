Van der Gijp pointe du doigt le principal point faible de Frenkie de Jong au FC Barcelone

René van der Gijp a toujours été un grand admirateur de Frenkie de Jong, même si le milieu de terrain n’a pas (encore) atteint le niveau de certaines icônes du club catalan. De Jong totalise désormais 293 matchs avec Barcelone, ce qui en fait le Néerlandais ayant disputé le plus de rencontres sous le maillot blaugrana, devant l’ancien record de 292 matchs détenu par Phillip Cocu.

« On a souvent dit qu’on l’avait vu jouer tellement bien », commence Van der Gijp dans Vandaag Inside en évoquant le milieu défensif. « Et puis, ces dernières semaines, un peu moins. Et c’est vraiment dommage. »

« Car des joueurs comme Busquets, Xavi et Iniesta le faisaient tout simplement trois fois par semaine. Ce n’était pas extraordinaire. Mais c’est quand même un footballeur formidable, voyons », souligne l’analyste de Dordrecht, qui savoure malgré tout les performances de De Jong sous le maillot blaugrana.

Le présentateur Wilfred Genee rappelle que, d’après De Jong lui-même, il n’en est « qu’à mi-parcours ». « Verra-t-on le meilleur Frenkie à terme ? », interroge Genee. « Espérons-le, s’il reste en forme », répond l’analyste.

Avant la rencontre de mercredi soir, le milieu de terrain partageait encore le record avec Cocu, auteur de 292 matchs sous le maillot catalan. Auparavant, De Jong avait déjà dépassé son sélectionneur Ronald Koeman (264 matchs), Patrick Kluivert (257) et Michael Reiziger (255) au palmarès des Néerlandais les plus capés au Barça.

Entré en jeu alors que le score était de 1-0 en faveur du Barça, il a été accueilli par une ovation debout, des applaudissements nourris et des acclamations. Le Néerlandais a remplacé Dani Olmo et a évolué aux côtés de Marcus Rashford durant le dernier quart d’heure.