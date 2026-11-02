Van der Gijp ne comprend rien à l’un des recrutements de Jordi Cruyff, directeur de l’Ajax

René van der Gijp sait que Jordi Cruyff sera l’invité de l’émission Rondo sur Ziggo Sport lundi soir. Le consultant espère que le directeur technique de l’Ajax expliquera notamment le recrutement de Marcos Leonardo l’été dernier.

« Expliquer pourquoi on passe deux mois à chercher un ailier capable de prendre la profondeur, puis qu’on en recrute un qui ne l’a jamais prise. C’est étrange », conclut Van der Gijp dans KieftJansenEgmondGijp à propos d’un attaquant de l’Ajax, sans le nommer précisément, même s’il pourrait faire référence à Viktor Tsygankov.

« Ce que je ne comprends pas non plus, c’est que Leonardo passe une visite médicale et que le médecin dise ensuite qu’il n’est pas du tout en forme. On pourrait alors dire : on le renvoie. Mais non, Cruyff décide d’en fixer le prix à 20 millions », déclare Van der Gijp à propos du recrutement de Marcos Leonardo, venu d’Al-Hilal.

« Cela n’a pas grand-chose à voir avec une véritable politique sportive », estime le consultant originaire de Dordrecht, qui peine à comprendre le choix des dirigeants de l’Ajax de faire venir l’attaquant brésilien à Amsterdam pour une telle somme.

Leonardo a débuté sur le banc de l’Ajax samedi dernier, lors du choc contre l’AZ. La recrue à plusieurs millions d’euros est entrée en jeu après une heure à l’initiative de l’entraîneur Míchel Sánchez. Le Brésilien n’a pas marqué, mais l’Ajax s’est imposé 1-0 à domicile.

Wim Kieft est impressionné par Tolu Arokodare, auteur du but de la victoire pour l’Ajax. « Le grand a encore marqué de la tête. Une belle tête. Il est certes très grand, mais il a le bon timing, ce garçon. »

Tolu est généralement préféré à la pointe de l’attaque de l’Ajax par l’entraîneur espagnol. Reste toutefois à voir si l’attaquant prêté par Wolverhampton Wanderers sera également titulaire jeudi contre le FC Midtjylland en Ligue Conférence.