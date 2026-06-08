Van der Gijp manifeste son soutien à Van Persie : « On se retrouve alors face à ce genre d'individus. »

Le licenciement de Robin van Persie par le Feyenoord est naturellement au cœur des débats dans l’émission « KieftJansenEgmondGijp ». René van der Gijp déplore cette situation pour le technicien rotterdamois, encore à ses débuts sur un banc de touche.

« Nous sommes nombreux à trouver cela regrettable pour Van Persie », déclare Van der Gijp en incluant son voisin de table, Wim Kieft, dans l’analyse du départ de l’entraîneur du Feyenoord. « On se dit : ce gars est financièrement indépendant, je suppose. Et si quelqu’un comme lui veut quand même se lancer dans le monde des entraîneurs, où il doit composer avec des personnages comme Andries Noppert… »

« Et puis tu te retrouves avec Valentijn Driessen, qui a joué en DSO 5, à écrire des chroniques sur toi. C’est impossible. Ou comme Zlatan Ibrahimovic, qui évolue à l’AC Milan et qui, du jour au lendemain, se retrouve aux commandes. Tout le monde l’écoute, sans même savoir pourquoi », poursuit Van der Gijp avec un clin d’œil.

« Il avait pourtant bien commencé, mais ensuite les blessures se sont enchaînées. Que faire dans ce cas ? J’aurais simplement eu une bonne discussion avec lui et lui aurais donné une chance pour une année de plus », s’étonne l’analyste de Dordrecht face à la décision de la direction du Feyenoord de se séparer de Van Persie.

Le présentateur Michel van Egmond enfonce le clou : « Je pense que la pression des supporters a beaucoup compté. La majorité en avait assez de lui. Chez Feyenoord, c’est toujours un facteur important. »

Van der Gijp se penche ensuite sur Dennis te Kloese, l’ancien directeur technique qui avait nommé Van Persie entraîneur. « Il s’est dit : j’ai déjà licencié un entraîneur (Brian Priske, ndlr). Et mes recrues ne sont pas géniales. Il a aussi sa part de responsabilité. Il s’est dit : si je le mets à la porte, je devrai partir moi aussi. »

Oliver Glasner est un candidat de choix pour Feyenoord, même si l’Autrichien attend de voir comment les choses évoluent à l’AC Milan. Selon 1908.nl, Wouter Vrancken figure sur la liste après une excellente saison sur le banc de Saint-Trond.