Dans leur podcast, Wim Kieft et René van der Gijp ont sévèrement critiqué Mikel Arteta, au lendemain de la défaite 2-1 d'Arsenal face à Manchester City. Les deux analystes se montrent particulièrement irrités par la méthode de travail de l'entraîneur espagnol, qu'ils estiment excessive.

Dimanche, les Gunners ont bien égalisé suite à une erreur de Gianluigi Donnarumma, mais ils ont finalement cédé sur un but d’Erling Haaland. L’écart avec Manchester City est désormais réduit à trois points, le rival ayant encore un match en retard. La pression est donc maximale dans le nord de Londres.

Dans leur émission, Kieft et Van der Gijp ne reviennent presque pas sur les actions du match ; ils s’attaquent avant tout à la méthode et à la personnalité singulière du technicien espagnol.

« Il est fou, mais personne ne le lui dit, Wim. Quand cela va-t-il s’arrêter ? », s’interroge Van der Gijp à voix haute.

Kieft rebondit aussitôt et évoque les nombreuses anecdotes qui collent à la peau du manager d’Arsenal : « J’ai lu qu’il s’était présenté devant le groupe avec une lampe, pour que chacun puise de l’énergie. »

Van der Gijp enfonce le clou en évoquant l’acquisition d’un labrador prénommé Win, censé réduire le stress des joueurs en se promenant au centre d’entraînement. « Du coup, ce chien est caressé toute la journée par les joueurs », ironise-t-il.

Autres initiatives surprenantes : Arteta aurait même exposé ses joueurs à de faux pickpockets lors d’un dîner pour stimuler leur vigilance. « À un moment donné, ça ne s’arrête plus et ça devient de plus en plus fou », conclut Kieft.

Selon le duo, le problème réside principalement dans l’entourage d’Arteta. « Il y a tellement de monde qui travaille dans un club comme celui-là et personne ne dit : “Ça suffit maintenant” », analyse Van der Gijp. Alors que le titre risque une nouvelle fois de filer entre les doigts d’Arsenal, la pression qui pèse sur Arteta est désormais énorme.