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Jeroen van Poppel

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Van der Gijp lâche, dépité : « Il est fou ! Et personne ne lui dit… Ça va durer encore longtemps ? »

Manchester City vs Arsenal
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Dans leur podcast, Wim Kieft et René van der Gijp ont sévèrement critiqué Mikel Arteta, au lendemain de la défaite 2-1 d'Arsenal face à Manchester City. Les deux analystes se montrent particulièrement agacés par la méthode de travail de l'entraîneur espagnol, qu'ils estiment excessive.

Dimanche, les Gunners ont bien égalisé suite à une erreur de Gianluigi Donnarumma, avant de céder sur une réalisation d’Erling Haaland. L’écart avec les Citizens, qui disposent encore d’un match en moins, est désormais réduit à trois points. La pression monte d’un cran dans le nord de Londres.

Dans le podcast KieftJansenEgmondGijp, les débats ne portent même pas sur la rencontre elle-même : les analystes s’en prennent avant tout à la méthode et à la personnalité singulières d’Arteta.

« Il est fou, mais personne ne le lui dit, Wim. Quand cela va-t-il s’arrêter ? », s’interroge Van der Gijp à voix haute.

Kieft rebondit aussitôt et évoque les nombreuses anecdotes qui collent à la peau du manager des Gunners : « J’ai lu qu’il s’était présenté devant le groupe avec une lampe, pour que chacun puise de l’énergie. »

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Van der Gijp enfonce le clou en évoquant l’acquisition d’un labrador prénommé Win, censé réduire le stress des joueurs en se promenant au centre d’entraînement. « Du coup, ce chien est caressé toute la journée par les joueurs », ironise-t-il.

Ils évoquent aussi un dîner au cours duquel Arteta aurait engagé des pickpockets pour tester la vigilance de ses joueurs. « À un moment donné, ça ne s’arrête plus et ça devient de plus en plus fou », conclut Kieft.

Selon le duo, le problème réside principalement dans l’entourage d’Arteta. « Il y a tellement de monde qui travaille dans un club comme celui-là et personne ne dit : “Ça suffit maintenant” », analyse Van der Gijp. Alors que le titre risque une nouvelle fois de filer entre les doigts d’Arsenal, la pression qui pèse sur Arteta est désormais énorme. 

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