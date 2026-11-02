René van der Gijp regrette que Tijjani Reijnders ne joue plus dans un grand championnat européen, comme il l’a expliqué lundi dans KieftJansenEgmondGijp. Il aurait préféré que l’international néerlandais aux 39 sélections ne choisisse pas Al-Qadisya l’été dernier.

Il y a quelques mois, l’ambitieux Al-Qadisya a déboursé environ 60 millions d’euros pour recruter le milieu de terrain en provenance de Manchester City. Reijnders y a signé un contrat de quatre ans.

Reijnders réalise des débuts plutôt convaincants à Al-Qadisya. Le Néerlandais de 28 ans a inscrit neuf buts et délivré trois passes décisives en quatorze matches avec le club. La semaine dernière, il a signé un triplé contre Al-Riyadh, battu 0-6.

« Quand on regarde AC Milan - Inter, qu’on voit l’ambiance, puis qu’on voit Tijjani Reijnders jouer devant des stades vides », lance Van der Gijp, qui trouve profondément regrettable que le milieu de terrain ait quitté Manchester City pour la Saudi Pro League.

« Il peut bien célébrer ses buts, mais personne ne célèbre avec lui », poursuit l’analyste sur un ton cynique. « Parce que ceux qui sont là sont, à mon avis, des gens qui y travaillent. On leur donne une place gratuite. Ce sont des gens du Vietnam et de tous ces pays-là. C’est quand même triste. »

Le présentateur Michel van Egmond enchaîne : « Ils se disent toujours : on va remplir les caisses, puis on reviendra en Europe. Mais je me demande si c’est possible. »

Reijnders avait bien commencé son aventure à Manchester City la saison dernière. Pep Guardiola le titularisait presque toujours, même si le milieu de terrain s’est retrouvé de plus en plus souvent sur le banc en Angleterre au fil du temps.