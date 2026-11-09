Van der Gijp : « Il n’a même pas le droit de s’adresser au jardinier, encore moins au noyau dur des supporters »

Les consultants de KieftJansenEgmondGijp se montrent critiques envers Noa Lang ce lundi. Lors des derniers matches du Napoli, l’ailier a suscité l’agacement des supporters les plus fervents du club italien.

Après la rencontre de Ligue des champions face au FC Porto, Lang n’aurait pas remercié les supporters qui avaient fait le déplacement. Il semblait vouloir refaire la même chose après le match de dimanche contre la Lazio, avant que ses coéquipiers ne le somment finalement de se rendre devant le parcage visiteurs.

Au cours de ce match, Lang aurait également fait un geste en direction de ses propres supporters, ce qui a suscité leur mécontentement. Il a été hué à chaque prise de balle.

« Je ferais ça si je m’appelais Hamsik, Maradona ou Pirlo, estime Van der Gijp. Tu peux alors dire au public : écoutez, vous feriez mieux de nous soutenir que d’être contre nous. Ça ne sert à rien. »

« Mais Noa Lang n’est même pas en position de s’adresser au jardinier en ce moment. Encore moins au noyau dur des supporters », ajoute Van der Gijp, avant d’éclater de rire à sa propre remarque.

« Avec Noa Lang, ce n’est jamais de sa faute, enchaîne Wim Kieft. Partout où il passe, il fait débat. Il y a encore quelque chose, il se passe encore quelque chose. Il ne se connaît pas très bien, quoi. »

« C’est au réveil que tu as les idées les plus claires. Tu te dis : ça ne va pas, quoi. J’aurais dû faire autrement et ne pas dire ça », poursuit Kieft, avant que Van der Gijp ne complète : « Ça fait deux ans que je suis ici et j’en ai marqué deux. Ce n’est pas beaucoup. »